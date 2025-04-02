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Трамп объявил о введение пошлин на товары из ЕС, КНР, Индии и других стран

Трамп объявил о введение пошлин на товары из ЕС, КНР, Индии и других стран - 02.04.2025, ПРАЙМ

Трамп объявил о введение пошлин на товары из ЕС, КНР, Индии и других стран

США вводят пошлины в размере 20% на товары из ЕС, 34% - на товары из Китая, заявил в среду президент США Дональд Трамп. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T23:38+0300

2025-04-02T23:38+0300

2025-04-02T23:48+0300

экономика

сша

дональд трамп

пошлины

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ВАШИНГТОН, 2 апр - ПРАЙМ. США вводят пошлины в размере 20% на товары из ЕС, 34% - на товары из Китая, заявил в среду президент США Дональд Трамп."Но теперь мы собираемся взимать плату с Европейского Союза. Они очень, очень жесткие торговцы. Можно было бы подумать, что Европейский Союз будет очень дружелюбным, но они нас обдирают. Отвратительно. (Пошлина ЕС на товары США - ред.) 39%. Мы собираемся взимать с них 20%, так что мы взимаем с них по сути половину", - заявил Трамп на мероприятии в Белом доме, приуроченном к введению зеркальных тарифов против торговых партнеров США.В ответ на пошлину Китая в 67% США вводят 34%, а против Тайваня (КНР) - 32%, отметил американский лидер.США установят минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, а зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом, заявил американский лидер."Мы установим минимальный тариф в 10% на товары из других стран — это поможет восстановить нашу экономику и остановить жульничество", — сказал он."Что касается зеркальных пошлин, то мы не будем брать столько, сколько они берут с нас. Мы возьмём примерно половину. Это добросовестно, это справедливо", - добавил хозяин Белого дома.По его словам, новые меры должны "прекратить несправедливую торговлю", в ходе которой "друзья и враги десятилетиями разграбляли экономику США".

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сша, дональд трамп, пошлины