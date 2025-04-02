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Правительство рассмотрит проект о ратификации соглашения с Лаосом
Правительство рассмотрит проект о ратификации соглашения с Лаосом - 02.04.2025, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит проект о ратификации соглашения с Лаосом
Правительство России на заседании в среду рассмотрит законопроект о ратификации соглашения с Лаосом о военном сотрудничестве, сообщает пресс-служба кабмина. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T00:19+0300
2025-04-02T00:19+0300
2025-04-02T00:19+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит законопроект о ратификации соглашения с Лаосом о военном сотрудничестве, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Лаосской Народно-Демократической Республики о военном сотрудничестве". Законопроектом предлагается ратифицировать соглашение, подписанное в Москве 13 августа 2024 года", - говорится в сообщении.
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Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Лаос
Правительство рассмотрит проект о ратификации соглашения с Лаосом
Правительство рассмотрит проект о ратификации соглашения с Лаосом о военном сотрудничестве
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит законопроект о ратификации соглашения с Лаосом о военном сотрудничестве, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Лаосской Народно-Демократической Республики о военном сотрудничестве". Законопроектом предлагается ратифицировать соглашение, подписанное в Москве 13 августа 2024 года", - говорится в сообщении.