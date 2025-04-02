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В Германии выросло количество насильственных преступлений, сообщило МВД - 02.04.2025, ПРАЙМ
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В Германии выросло количество насильственных преступлений, сообщило МВД
В Германии выросло количество насильственных преступлений, сообщило МВД - 02.04.2025, ПРАЙМ
В Германии выросло количество насильственных преступлений, сообщило МВД
В 2024 году в ФРГ было совершено 217 тысяч преступлений с применением насилия, что на 20% больше, чем пятью годами ранее, следует из ежегодного доклада по... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T21:55+0300
2025-04-02T21:55+0300
германия
преступность
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БЕРЛИН, 2 апр – ПРАЙМ. В 2024 году в ФРГ было совершено 217 тысяч преступлений с применением насилия, что на 20% больше, чем пятью годами ранее, следует из ежегодного доклада по криминальной статистике МВД Германии. Согласно опубликованным на сайте ведомства данным, количество связанных с насилием преступлений за год выросло на 1,5% и достигло чуть более 217 тысяч случаев. По отношению к 2019 году прирост составил 20%. Такие преступления, как сексуальное принуждение и изнасилование, включающие, среди прочего, смертельный исход жертвы, были зафиксированы в свыше 13 320 случаев. По сравнению с 2023 годом данная статистика выросла на 9,3%, за пять предыдущих лет - на 41,3%. Количество преступлений с нанесением тяжких телесных повреждений увеличилось на 2,4% и составило 158 177 случаев - на 18,9% больше, чем в 2019 году. В 15 тысячах случаев в качестве оружия были применены ножи. Также с 2023 по 2024 год зафиксировано 43 194 ограбления. В годовом исчислении их стало на 3,7% меньше, за период в пять лет – на 19,8% больше. Особое внимание аналитики уделили росту насильственных преступлений, совершенных детьми (+11,3%, свыше 13 тысяч случаев), подростками (+3,8%, свыше 31 тысячи случаев), а также иностранцами (+7,5%, свыше 85 тысяч случаев). В целом, преступления (5,83 миллиона случаев) в Германии в 2024 году совершили 2 миллиона 184 тысячи человек, из которых 41,8% - приезжие (почти треть - 913 196), что составляет прирост в 0,7% по сравнению с 2023 годом. В докладе отмечается, что по количеству преступлений в Германии наблюдается стагнация, что, однако, напрямую связывается с легализацией каннабиса.
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германия, преступность
ГЕРМАНИЯ, Преступность
21:55 02.04.2025
 
В Германии выросло количество насильственных преступлений, сообщило МВД

МВД: количество насильственных преступлений в Германии выросло на 20% с 2019 г

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 2 апр – ПРАЙМ. В 2024 году в ФРГ было совершено 217 тысяч преступлений с применением насилия, что на 20% больше, чем пятью годами ранее, следует из ежегодного доклада по криминальной статистике МВД Германии.
Согласно опубликованным на сайте ведомства данным, количество связанных с насилием преступлений за год выросло на 1,5% и достигло чуть более 217 тысяч случаев. По отношению к 2019 году прирост составил 20%.
Такие преступления, как сексуальное принуждение и изнасилование, включающие, среди прочего, смертельный исход жертвы, были зафиксированы в свыше 13 320 случаев. По сравнению с 2023 годом данная статистика выросла на 9,3%, за пять предыдущих лет - на 41,3%.
Количество преступлений с нанесением тяжких телесных повреждений увеличилось на 2,4% и составило 158 177 случаев - на 18,9% больше, чем в 2019 году. В 15 тысячах случаев в качестве оружия были применены ножи. Также с 2023 по 2024 год зафиксировано 43 194 ограбления. В годовом исчислении их стало на 3,7% меньше, за период в пять лет – на 19,8% больше.
!Федеральная служба судебных приставов России - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
ФССП подсчитала объем ущерба от преступлений в 2024 году
11:48
Особое внимание аналитики уделили росту насильственных преступлений, совершенных детьми (+11,3%, свыше 13 тысяч случаев), подростками (+3,8%, свыше 31 тысячи случаев), а также иностранцами (+7,5%, свыше 85 тысяч случаев).
В целом, преступления (5,83 миллиона случаев) в Германии в 2024 году совершили 2 миллиона 184 тысячи человек, из которых 41,8% - приезжие (почти треть - 913 196), что составляет прирост в 0,7% по сравнению с 2023 годом.
В докладе отмечается, что по количеству преступлений в Германии наблюдается стагнация, что, однако, напрямую связывается с легализацией каннабиса.
 
ГЕРМАНИЯПреступность
 
 
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