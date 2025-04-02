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Старые версии приложения "Сбера" перестают работать у пользователей Android
Старые версии приложения "Сбера" перестают работать у пользователей Android - 02.04.2025, ПРАЙМ
Старые версии приложения "Сбера" перестают работать у пользователей Android
Старые версии приложения Сбербанка для смартфонов на базе операционной системы Android постепенно перестают работать у некоторых пользователей, убедились... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T16:42+0300
2025-04-02T16:42+0300
2025-04-02T16:42+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Старые версии приложения Сбербанка для смартфонов на базе операционной системы Android постепенно перестают работать у некоторых пользователей, убедились корреспонденты РИА Новости и подтвердили агентству в колл-центре кредитной организации. При попытке зайти в приложение на экране смартфона отображается рекомендация обновить его до новой версии. В службе клиентской поддержки агентству сообщили, что в настоящее время работает только самая актуальная версия приложения - 16.6.0 - и посоветовали обновить его, посетив отделение банка. "Старые версии приложения отключаются постепенно, в зависимости от версии. Сейчас массово поступают уведомления (от банка - ред.) с просьбой обновить приложение", - сказали в колл-центре.
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технологии, банки, финансы, сбербанк
Экономика, Технологии, Банки, Финансы, Сбербанк
Старые версии приложения "Сбера" перестают работать у пользователей Android
Старые версии приложения Сбербанка перестают работать у пользователей Android
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Старые версии приложения Сбербанка для смартфонов на базе операционной системы Android постепенно перестают работать у некоторых пользователей, убедились корреспонденты РИА Новости и подтвердили агентству в колл-центре кредитной организации.
При попытке зайти в приложение на экране смартфона отображается рекомендация обновить его до новой версии.
В службе клиентской поддержки агентству сообщили, что в настоящее время работает только самая актуальная версия приложения - 16.6.0 - и посоветовали обновить его, посетив отделение банка.
"Старые версии приложения отключаются постепенно, в зависимости от версии. Сейчас массово поступают уведомления (от банка - ред.) с просьбой обновить приложение", - сказали в колл-центре.
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