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"Осталась одна". В Европе резко высказались о России

"Осталась одна". В Европе резко высказались о России - 02.04.2025, ПРАЙМ

"Осталась одна". В Европе резко высказались о России

Евросоюз остался один и столкнулся с возможностью распада из-за неспособности европейских политических элит адекватно реагировать на политические вызовы. Об... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T15:07+0300

2025-04-02T15:07+0300

2025-04-02T15:07+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Евросоюз остался один и столкнулся с возможностью распада из-за неспособности европейских политических элит адекватно реагировать на политические вызовы. Об этом говорится в материале испанской газеты El Pais."Европа осталась одна. Она больше не может полагаться на своего бывшего союзника и защитника", - сказано в тексте публикации.Отмечается, что еще со времен холодной войны Европа могла рассчитывать на США в качестве главного союзника и защитника. Однако сейчас эта поддержка не так очевидна. По мнению авторов публикации, главной угрозой для ЕС стала не Россия, а некомпетентность политических элит и подъем новых правых сил внутри союза.Ранее 19 марта Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию, которая планирует направить около 800 миллиардов евро на укрепление обороны стран ЕС и поддержку Украины.

https://1prime.ru/20250402/berbok-856313554.html

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