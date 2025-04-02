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"Осталась одна". В Европе резко высказались о России
"Осталась одна". В Европе резко высказались о России - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Осталась одна". В Европе резко высказались о России
Евросоюз остался один и столкнулся с возможностью распада из-за неспособности европейских политических элит адекватно реагировать на политические вызовы. Об... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T15:07+0300
2025-04-02T15:07+0300
2025-04-02T15:07+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Евросоюз остался один и столкнулся с возможностью распада из-за неспособности европейских политических элит адекватно реагировать на политические вызовы. Об этом говорится в материале испанской газеты El Pais."Европа осталась одна. Она больше не может полагаться на своего бывшего союзника и защитника", - сказано в тексте публикации.Отмечается, что еще со времен холодной войны Европа могла рассчитывать на США в качестве главного союзника и защитника. Однако сейчас эта поддержка не так очевидна. По мнению авторов публикации, главной угрозой для ЕС стала не Россия, а некомпетентность политических элит и подъем новых правых сил внутри союза.Ранее 19 марта Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию, которая планирует направить около 800 миллиардов евро на укрепление обороны стран ЕС и поддержку Украины.
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ес, россия
"Осталась одна". В Европе резко высказались о России
El Pais: главная проблема Европы находится внутри ЕС, а не исходит от России
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Евросоюз остался один и столкнулся с возможностью распада из-за неспособности европейских политических элит адекватно реагировать на политические вызовы. Об этом говорится в материале испанской газеты El Pais.
"Европа осталась одна. Она больше не может полагаться на своего бывшего союзника и защитника", - сказано в тексте публикации.
Отмечается, что еще со времен холодной войны Европа могла рассчитывать на США в качестве главного союзника и защитника. Однако сейчас эта поддержка не так очевидна. По мнению авторов публикации, главной угрозой для ЕС стала не Россия, а некомпетентность политических элит и подъем новых правых сил внутри союза.
Ранее 19 марта Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию, которая планирует направить около 800 миллиардов евро на укрепление обороны стран ЕС и поддержку Украины.
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