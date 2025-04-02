https://1prime.ru/20250402/professii-856315376.html

Путин поручил определить профессии для достижения техлидерства России

Путин поручил определить профессии для достижения техлидерства России - 02.04.2025, ПРАЙМ

Путин поручил определить профессии для достижения техлидерства России

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря определить перечень профессий, соответствующих задачам обеспечения технологических независимости и лидерства... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T14:19+0300

2025-04-02T14:19+0300

2025-04-02T14:19+0300

экономика

поручение путина

профессии

технологии

лидерство

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря определить перечень профессий, соответствующих задачам обеспечения технологических независимости и лидерства РФ. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: определить перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2025 года.

https://1prime.ru/20250402/putin-856314747.html

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поручение путина, профессии, технологии, лидерство