https://1prime.ru/20250402/professii-856315376.html
Путин поручил определить профессии для достижения техлидерства России
Путин поручил определить профессии для достижения техлидерства России - 02.04.2025, ПРАЙМ
Путин поручил определить профессии для достижения техлидерства России
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря определить перечень профессий, соответствующих задачам обеспечения технологических независимости и лидерства... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T14:19+0300
2025-04-02T14:19+0300
2025-04-02T14:19+0300
экономика
поручение путина
профессии
технологии
лидерство
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря определить перечень профессий, соответствующих задачам обеспечения технологических независимости и лидерства РФ. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: определить перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2025 года.
https://1prime.ru/20250402/putin-856314747.html
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поручение путина, профессии, технологии, лидерство
Экономика, поручение Путина, профессии, Технологии, лидерство
Путин поручил определить профессии для достижения техлидерства России
Путин поручил определить профессии, соответствующие задачам техлидерства России
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря определить перечень профессий, соответствующих задачам обеспечения технологических независимости и лидерства РФ.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: определить перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации", - говорится в документе.
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Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2025 года.