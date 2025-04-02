https://1prime.ru/20250402/proizvodstvo-856317666.html
Рост промпроизводства в Бурятии превысил пять процентов, заявил Цыденов
Рост промпроизводства в Бурятии превысил пять процентов, заявил Цыденов - 02.04.2025, ПРАЙМ
Рост промпроизводства в Бурятии превысил пять процентов, заявил Цыденов
Рост промышленного производства в Бурятии за 2024 год превысил 5%, а с 2019 года увеличился на 32%, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава республики... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T15:17+0300
2025-04-02T15:17+0300
2025-04-02T15:17+0300
экономика
бурятия
промышленность
алексей цыденов
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/02/856317508_0:224:2844:1824_1920x0_80_0_0_a9d4f8f72289ddc7f5815a4545469efb.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Рост промышленного производства в Бурятии за 2024 год превысил 5%, а с 2019 года увеличился на 32%, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Алексей Цыденов. В среду глава государства принял в Кремле с докладом главу Бурятии. "По промышленности, по экономике в целом у нас хорошая ситуация. Рост промышленного производства в прошлом году более 5%. Вообще, если брать нарастающим с 2019 года, – плюс 32%. С 2019 года рост промышленности идёт и, слава Богу, у нас достаточно хорошая тенденция", - сказал Цыденов. Он отметил, что в республике растет и средняя заработная плата, в настоящий момент она составляет 69 тысяч рублей, а средний доход – 54 тысячи рублей. Кроме того, по информации главы Бурятии, в 2024 году республика отмечена за наиболее высокий по динамике рост инвестиций. Он уточнил, что такие показатели достигнуты за счет реализации ряда крупных проектов, а также модернизации Восточного полигона, строительства ЛЭП-500. "В этом году есть немножко снижение с учётом сворачивания таких крупных проектов", - добавил Цыденов.
https://1prime.ru/20240829/zoloto-851204870.html
бурятия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/02/856317508_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_c4474636e1a189c8039dd8c24511ad64.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бурятия, промышленность, алексей цыденов, владимир путин
Экономика, Бурятия, Промышленность, Алексей Цыденов, Владимир Путин
Рост промпроизводства в Бурятии превысил пять процентов, заявил Цыденов
Цыденов: рост промпроизводства в Бурятии в 2024 году превысил 5%
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Рост промышленного производства в Бурятии за 2024 год превысил 5%, а с 2019 года увеличился на 32%, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Алексей Цыденов.
В среду глава государства принял в Кремле с докладом главу Бурятии.
"По промышленности, по экономике в целом у нас хорошая ситуация. Рост промышленного производства в прошлом году более 5%. Вообще, если брать нарастающим с 2019 года, – плюс 32%. С 2019 года рост промышленности идёт и, слава Богу, у нас достаточно хорошая тенденция", - сказал Цыденов.
Он отметил, что в республике растет и средняя заработная плата, в настоящий момент она составляет 69 тысяч рублей, а средний доход – 54 тысячи рублей. Кроме того, по информации главы Бурятии, в 2024 году республика отмечена за наиболее высокий по динамике рост инвестиций. Он уточнил, что такие показатели достигнуты за счет реализации ряда крупных проектов, а также модернизации Восточного полигона, строительства ЛЭП-500.
"В этом году есть немножко снижение с учётом сворачивания таких крупных проектов", - добавил Цыденов.
Роснедра выставили на аукцион месторождение золота в Бурятии