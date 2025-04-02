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Рост промпроизводства в Бурятии превысил пять процентов, заявил Цыденов - 02.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Рост промпроизводства в Бурятии превысил пять процентов, заявил Цыденов
Рост промпроизводства в Бурятии превысил пять процентов, заявил Цыденов - 02.04.2025, ПРАЙМ
Рост промпроизводства в Бурятии превысил пять процентов, заявил Цыденов
Рост промышленного производства в Бурятии за 2024 год превысил 5%, а с 2019 года увеличился на 32%, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава республики... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T15:17+0300
2025-04-02T15:17+0300
экономика
бурятия
промышленность
алексей цыденов
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Рост промышленного производства в Бурятии за 2024 год превысил 5%, а с 2019 года увеличился на 32%, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Алексей Цыденов. В среду глава государства принял в Кремле с докладом главу Бурятии. "По промышленности, по экономике в целом у нас хорошая ситуация. Рост промышленного производства в прошлом году более 5%. Вообще, если брать нарастающим с 2019 года, – плюс 32%. С 2019 года рост промышленности идёт и, слава Богу, у нас достаточно хорошая тенденция", - сказал Цыденов. Он отметил, что в республике растет и средняя заработная плата, в настоящий момент она составляет 69 тысяч рублей, а средний доход – 54 тысячи рублей. Кроме того, по информации главы Бурятии, в 2024 году республика отмечена за наиболее высокий по динамике рост инвестиций. Он уточнил, что такие показатели достигнуты за счет реализации ряда крупных проектов, а также модернизации Восточного полигона, строительства ЛЭП-500. "В этом году есть немножко снижение с учётом сворачивания таких крупных проектов", - добавил Цыденов.
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бурятия, промышленность, алексей цыденов, владимир путин
Экономика, Бурятия, Промышленность, Алексей Цыденов, Владимир Путин
15:17 02.04.2025
 
Рост промпроизводства в Бурятии превысил пять процентов, заявил Цыденов

Цыденов: рост промпроизводства в Бурятии в 2024 году превысил 5%

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая встреча президента Владимира Путина с главой Бурятии А. Цыденовым
Рабочая встреча президента Владимира Путина с главой Бурятии А. Цыденовым
© POOL
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Рост промышленного производства в Бурятии за 2024 год превысил 5%, а с 2019 года увеличился на 32%, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Алексей Цыденов.
В среду глава государства принял в Кремле с докладом главу Бурятии.
"По промышленности, по экономике в целом у нас хорошая ситуация. Рост промышленного производства в прошлом году более 5%. Вообще, если брать нарастающим с 2019 года, – плюс 32%. С 2019 года рост промышленности идёт и, слава Богу, у нас достаточно хорошая тенденция", - сказал Цыденов.
Он отметил, что в республике растет и средняя заработная плата, в настоящий момент она составляет 69 тысяч рублей, а средний доход – 54 тысячи рублей. Кроме того, по информации главы Бурятии, в 2024 году республика отмечена за наиболее высокий по динамике рост инвестиций. Он уточнил, что такие показатели достигнуты за счет реализации ряда крупных проектов, а также модернизации Восточного полигона, строительства ЛЭП-500.
"В этом году есть немножко снижение с учётом сворачивания таких крупных проектов", - добавил Цыденов.
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