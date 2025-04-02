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Исправить себя и общество помогут покаяние и благодарение - протоиерей

Исправить себя и общество помогут покаяние и благодарение - протоиерей - 02.04.2025, ПРАЙМ

Исправить себя и общество помогут покаяние и благодарение - протоиерей

Исправить себя и общество к лучшему помогут покаяние и благодарение, а законы, образование и воспитание должны препятствовать посягательствам на традиционные... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T05:15+0300

2025-04-02T05:15+0300

2025-04-02T05:15+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ, Ольга Липич. Исправить себя и общество к лучшему помогут покаяние и благодарение, а законы, образование и воспитание должны препятствовать посягательствам на традиционные ценности и символы, заявил в интервью РИА Новости один из авторов исторического романа "Дело Гапона", настоятель храма Святой Татианы при МГУ, многие годы руководивший пресс-службой патриарха Московского и всея Руси, публицист, протоиерей Владимир Вигилянский. Первый детективный исторический роман о попе Гапоне он написал вместе со своей супругой - профессором Литературного института имени Горького, поэтом, прозаиком и эссеистом Олесей Николаевой. Работая над 800-страничным "Делом Гапона", его авторы, по собственному признанию, прочли сотни архивных материалов и мемуаров, исторических книг и исследований о событиях в России первого десятилетия ХХ века, беседовали с историками. "Отдельному человеку общество исправить нельзя, но себя можно. Мудрые люди советуют: никогда не забывай о покаянии и благодарении. Гордый человек всегда отвергает этот путь, он считает, что ему не в чем каяться, потому что другие намного его грешнее, и благодарить ему некого, поскольку ему все должны. Мы, христиане, знаем, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Кстати, неслучайно одна из самых распространенных фамилий в России "Смирнов". Русские люди точно знали, как исправлять и себя, и общество", - сказал РИА Новости Вигилянский. Отвечая на вопрос, что действеннее для профилактики таких преступлений, как оскорбление чувств верующих, госсимволов - законодательные запреты, тюремные сроки и большие штрафы, или образование и воспитание, он отметил, что "государство (армия, суд, правоохранительные органы) имеет легитимное право на насилие для своей защиты". "Общество через свои легитимные институты влияния имеет право корректировать меру этого насилия. Это и есть наша система сдержек и противовесов. Это живой процесс жизни общества и государства", - считает собеседник агентства. Он напомнил "всплеск поджогов храмов, массовые крестоповалы, кощунственные акции, нападения на священнослужителей, даже убийства, более 10 лет назад". По словам Вигилянского, "жесткие меры остановили это поветрие, целью которого было создание общественного раздора и беспорядков". "Образование и воспитание тоже очень важны - надо создавать с их помощью атмосферу всеобщего неприятия посягательств на государственные, национальные и религиозные ценности и символы", - заключил один из авторов "Дела Гапона". Георгий Аполлонович Гапон (1870-1906), известный в советской историографии как "поп Гапон", был харизматичным священником Русской православной церкви, проповедником и одновременно политическим лидером. Он организовал в Петербурге массовое многотысячное шествие бастовавших рабочих с петицией о рабочих нуждах к царю в январе 1905 года, но Николая II тогда не было в городе - и акция закончилась расстрелом манифестантов 9 января. Погибли, по разным данным, от более чем 100 до 200 человек, сотни были ранены и арестованы. Этот день назвали "Кровавым воскресеньем". Синод лишил сана Гапона, но он продолжил политическую деятельность, уехал в эмиграцию, а затем вернулся в Россию - и в марте 1906 года был убит в Озерках. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск.

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