https://1prime.ru/20250402/putin-856307319.html
Путин отметил расширение продуктивного сотрудничества России и Белоруссии
Путин отметил расширение продуктивного сотрудничества России и Белоруссии - 02.04.2025, ПРАЙМ
Путин отметил расширение продуктивного сотрудничества России и Белоруссии
Глава государства Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии отметил, что продуктивное... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T10:53+0300
2025-04-02T10:53+0300
2025-04-02T10:53+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии отметил, что продуктивное сотрудничество двух стран во многих сферах, в том числе в торговле и гуманитарной сфере, расширяется. "За более чем четвертьвековой период строительства Союзного государства удалось немало сделать для развития российско-белорусских связей и продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов. Результаты этих усилий ощущаются без преувеличения во всех сферах нашей жизни", - говорится в поздравлении.Российский лидер также обратил внимание, что граждане обеих стран имеют равные права в области медицины, образования, социального и пенсионного обеспечения, а также свободу выбора места проживания и работы. Путин выразил уверенность, что конструктивные отношения между Москвой и Минском будут развиваться и в будущем, подчеркивая, что это соответствует интересам народов обоих стран.
https://1prime.ru/20250314/lukashenko-855790196.html
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россия, белоруссия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин
Путин отметил расширение продуктивного сотрудничества России и Белоруссии
Путин: продуктивное сотрудничество РФ и Белоруссии во многих сферах расширяется
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии отметил, что продуктивное сотрудничество двух стран во многих сферах, в том числе в торговле и гуманитарной сфере, расширяется.
"За более чем четвертьвековой период строительства Союзного государства удалось немало сделать для развития российско-белорусских связей и продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов. Результаты этих усилий ощущаются без преувеличения во всех сферах нашей жизни", - говорится в поздравлении.
Российский лидер также обратил внимание, что граждане обеих стран имеют равные права в области медицины, образования, социального и пенсионного обеспечения, а также свободу выбора места проживания и работы. Путин выразил уверенность, что конструктивные отношения между Москвой и Минском будут развиваться и в будущем, подчеркивая, что это соответствует интересам народов обоих стран.
Лукашенко допустил создание единого парламента России и Белоруссии