https://1prime.ru/20250402/putin-856314341.html
Путин поручил ускорить рассмотрение проекта о выдаче карт детям
Путин поручил ускорить рассмотрение проекта о выдаче карт детям - 02.04.2025, ПРАЙМ
Путин поручил ускорить рассмотрение проекта о выдаче карт детям
Президент России Владимир Путин поручил ускорить рассмотрение законопроекта, разрешающего выдачу банковских карт подросткам только с письменного разрешения... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T13:52+0300
2025-04-02T13:52+0300
2025-04-02T13:52+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил ускорить рассмотрение законопроекта, разрешающего выдачу банковских карт подросткам только с письменного разрешения родителей. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального Собрания Российской Федерации: ... ускорить рассмотрение проектов федеральных законов "О внесении изменений в статью 846 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации", устанавливающего обязанность банка заключать договор банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет только при наличии письменного согласия их законных представителей", - говорится в документе.
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бизнес, россия, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин поручил ускорить рассмотрение проекта о выдаче карт детям
Путин поручил ускорить рассмотрение выдачи карт детям с письменного разрешения
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил ускорить рассмотрение законопроекта, разрешающего выдачу банковских карт подросткам только с письменного разрешения родителей.
Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального Собрания Российской Федерации: ... ускорить рассмотрение проектов федеральных законов "О внесении изменений в статью 846 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации", устанавливающего обязанность банка заключать договор банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет только при наличии письменного согласия их законных представителей", - говорится в документе.
Кабмин и ЦБ изучат допограничения числа и срока действия выдаваемых карт