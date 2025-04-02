https://1prime.ru/20250402/putin-856314747.html

Путин дал поручения по защите россиян от мошенников

Путин дал поручения по защите россиян от мошенников - 02.04.2025, ПРАЙМ

Путин дал поручения по защите россиян от мошенников

Глава государства Владимир Путин поручил до 15 апреля доложить об изменениях в законодательстве, направленных на повышение эффективности борьбы с... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T14:03+0300

2025-04-02T14:03+0300

2025-04-02T14:03+0300

финансы

банки

владимир путин

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил до 15 апреля доложить об изменениях в законодательстве, направленных на повышение эффективности борьбы с кибермошенничеством. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации: при участии Банка России и ФСБ России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на повышение эффективности мер по борьбе с мошенническими действиями, совершаемыми с использованием информационно­коммуникационных технологий", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2025 года.

https://1prime.ru/20250330/snils-856160654.html

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финансы, банки, владимир путин