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Путин дал поручения по защите россиян от мошенников
Путин дал поручения по защите россиян от мошенников - 02.04.2025, ПРАЙМ
Путин дал поручения по защите россиян от мошенников
Глава государства Владимир Путин поручил до 15 апреля доложить об изменениях в законодательстве, направленных на повышение эффективности борьбы с... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T14:03+0300
2025-04-02T14:03+0300
2025-04-02T14:03+0300
финансы
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил до 15 апреля доложить об изменениях в законодательстве, направленных на повышение эффективности борьбы с кибермошенничеством. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации: при участии Банка России и ФСБ России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на повышение эффективности мер по борьбе с мошенническими действиями, совершаемыми с использованием информационнокоммуникационных технологий", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2025 года.
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финансы, банки, владимир путин
Финансы, Банки, Владимир Путин
Путин дал поручения по защите россиян от мошенников
Путин поручил доложить об эффективности мер по защите россиян от мошенников
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил до 15 апреля доложить об изменениях в законодательстве, направленных на повышение эффективности борьбы с кибермошенничеством.
Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации: при участии Банка России и ФСБ России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на повышение эффективности мер по борьбе с мошенническими действиями, совершаемыми с использованием информационнокоммуникационных технологий", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2025 года.
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