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"Эксперт РА": корпоративным эмитентам предстоит погасить 2,3 трлн рублей - 02.04.2025, ПРАЙМ
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"Эксперт РА": корпоративным эмитентам предстоит погасить 2,3 трлн рублей
"Эксперт РА": корпоративным эмитентам предстоит погасить 2,3 трлн рублей - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Эксперт РА": корпоративным эмитентам предстоит погасить 2,3 трлн рублей
Российским корпоративным эмитентам предстоит в 2025 году погасить облигации на 2,3 триллиона рублей, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА",... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T00:41+0300
2025-04-02T00:41+0300
финансы
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Российским корпоративным эмитентам предстоит в 2025 году погасить облигации на 2,3 триллиона рублей, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В 2025 году корпоративным эмитентам предстоит погасить порядка 2,3 триллиона рублей. 89% этого долга приходится на эмитентов с рейтингом от "A-" до "AAA", которые обладают большей финансовой устойчивостью и лучшими возможностями рефинансирования", - говорится в обзоре. Среди крупнейших индустрий в общем объеме погашений агентство выделяет эмитентов из банковской отрасли с долей 13%, цветной металлургии (12%), институты развития и государственные агентства (11%), нефтегазовую отрасль и индустрию связи и телекоммуникаций (по 10%). "Объем погашений корпоративных облигаций в 2025 году составляет 2,3 триллиона рублей, он будет не полностью рефинансирован на первичном рынке облигаций, однако по активности на рынке публичных размещений в первые три месяца текущего года, когда было размещено 1,4 триллиона рублей, мы наблюдаем существенный аппетит инвесторов и ожидаем значимой доли рефинансирования этого долга с помощью облигаций", - отмечается в обзоре. В 2024 году доля размещения облигаций по плавающей ставке продолжала демонстрировать рост и составила 55% (30% – годом ранее), облигации с фиксированной ставкой впервые в истории российского долгового рынка уступили первенство в общем объеме размещений. Также увеличилось число выпусков с ежеквартальной и ежемесячной выплатой купонов, тем самым эмитенты старались повысить привлекательность своих выпусков у розничных инвесторов. "В начале 2025 года мы наблюдаем изменение предпочтений эмитентов по типу купона – доля размещений облигаций с фиксированных купоном вновь начала лидировать, что можно считать мнением покупателей о текущем значении ключевой ставки как о пиковом в данном цикле повышения", - указали эксперты. "Инвесторы, приобретая новые долговые бумаги с фиксированным купоном, сохраняют текущую доходность на годы вперед, так как более мягко смотрят на дальнейшую динамику ДКП регулятора – в будущем облигации могут размещаться под меньшую доходность. Эмитенты готовы удовлетворять спрос рынка, часть из них также имеют возможность закладывать опционы в новые выпуски облигаций, которые позволят в будущем, когда упадут процентные ставки на рынке, провести обратный выкуп долговых бумаг и привлечь более дешевый долг", - отмечают также авторы обзора.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
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40
финансы
Финансы
00:41 02.04.2025
 
"Эксперт РА": корпоративным эмитентам предстоит погасить 2,3 трлн рублей

"Эксперт РА": корпоративным эмитентам предстоит погасить облигации на 2,3 трлн рублей

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Российским корпоративным эмитентам предстоит в 2025 году погасить облигации на 2,3 триллиона рублей, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В 2025 году корпоративным эмитентам предстоит погасить порядка 2,3 триллиона рублей. 89% этого долга приходится на эмитентов с рейтингом от "A-" до "AAA", которые обладают большей финансовой устойчивостью и лучшими возможностями рефинансирования", - говорится в обзоре.
Среди крупнейших индустрий в общем объеме погашений агентство выделяет эмитентов из банковской отрасли с долей 13%, цветной металлургии (12%), институты развития и государственные агентства (11%), нефтегазовую отрасль и индустрию связи и телекоммуникаций (по 10%).
"Объем погашений корпоративных облигаций в 2025 году составляет 2,3 триллиона рублей, он будет не полностью рефинансирован на первичном рынке облигаций, однако по активности на рынке публичных размещений в первые три месяца текущего года, когда было размещено 1,4 триллиона рублей, мы наблюдаем существенный аппетит инвесторов и ожидаем значимой доли рефинансирования этого долга с помощью облигаций", - отмечается в обзоре.
В 2024 году доля размещения облигаций по плавающей ставке продолжала демонстрировать рост и составила 55% (30% – годом ранее), облигации с фиксированной ставкой впервые в истории российского долгового рынка уступили первенство в общем объеме размещений. Также увеличилось число выпусков с ежеквартальной и ежемесячной выплатой купонов, тем самым эмитенты старались повысить привлекательность своих выпусков у розничных инвесторов.
"В начале 2025 года мы наблюдаем изменение предпочтений эмитентов по типу купона – доля размещений облигаций с фиксированных купоном вновь начала лидировать, что можно считать мнением покупателей о текущем значении ключевой ставки как о пиковом в данном цикле повышения", - указали эксперты.
"Инвесторы, приобретая новые долговые бумаги с фиксированным купоном, сохраняют текущую доходность на годы вперед, так как более мягко смотрят на дальнейшую динамику ДКП регулятора – в будущем облигации могут размещаться под меньшую доходность. Эмитенты готовы удовлетворять спрос рынка, часть из них также имеют возможность закладывать опционы в новые выпуски облигаций, которые позволят в будущем, когда упадут процентные ставки на рынке, провести обратный выкуп долговых бумаг и привлечь более дешевый долг", - отмечают также авторы обзора.
 
Финансы
 
 
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