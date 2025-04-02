https://1prime.ru/20250402/ra-856300084.html

"Эксперт РА": корпоративным эмитентам предстоит погасить 2,3 трлн рублей

"Эксперт РА": корпоративным эмитентам предстоит погасить 2,3 трлн рублей - 02.04.2025, ПРАЙМ

"Эксперт РА": корпоративным эмитентам предстоит погасить 2,3 трлн рублей

Российским корпоративным эмитентам предстоит в 2025 году погасить облигации на 2,3 триллиона рублей, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА",... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T00:41+0300

2025-04-02T00:41+0300

2025-04-02T00:41+0300

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856300084.jpg?1743543660

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Российским корпоративным эмитентам предстоит в 2025 году погасить облигации на 2,3 триллиона рублей, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В 2025 году корпоративным эмитентам предстоит погасить порядка 2,3 триллиона рублей. 89% этого долга приходится на эмитентов с рейтингом от "A-" до "AAA", которые обладают большей финансовой устойчивостью и лучшими возможностями рефинансирования", - говорится в обзоре. Среди крупнейших индустрий в общем объеме погашений агентство выделяет эмитентов из банковской отрасли с долей 13%, цветной металлургии (12%), институты развития и государственные агентства (11%), нефтегазовую отрасль и индустрию связи и телекоммуникаций (по 10%). "Объем погашений корпоративных облигаций в 2025 году составляет 2,3 триллиона рублей, он будет не полностью рефинансирован на первичном рынке облигаций, однако по активности на рынке публичных размещений в первые три месяца текущего года, когда было размещено 1,4 триллиона рублей, мы наблюдаем существенный аппетит инвесторов и ожидаем значимой доли рефинансирования этого долга с помощью облигаций", - отмечается в обзоре. В 2024 году доля размещения облигаций по плавающей ставке продолжала демонстрировать рост и составила 55% (30% – годом ранее), облигации с фиксированной ставкой впервые в истории российского долгового рынка уступили первенство в общем объеме размещений. Также увеличилось число выпусков с ежеквартальной и ежемесячной выплатой купонов, тем самым эмитенты старались повысить привлекательность своих выпусков у розничных инвесторов. "В начале 2025 года мы наблюдаем изменение предпочтений эмитентов по типу купона – доля размещений облигаций с фиксированных купоном вновь начала лидировать, что можно считать мнением покупателей о текущем значении ключевой ставки как о пиковом в данном цикле повышения", - указали эксперты. "Инвесторы, приобретая новые долговые бумаги с фиксированным купоном, сохраняют текущую доходность на годы вперед, так как более мягко смотрят на дальнейшую динамику ДКП регулятора – в будущем облигации могут размещаться под меньшую доходность. Эмитенты готовы удовлетворять спрос рынка, часть из них также имеют возможность закладывать опционы в новые выпуски облигаций, которые позволят в будущем, когда упадут процентные ставки на рынке, провести обратный выкуп долговых бумаг и привлечь более дешевый долг", - отмечают также авторы обзора.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы