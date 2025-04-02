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СФ запретил распространять рекламу на ресурсах нежелательных организаций - 02.04.2025, ПРАЙМ
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СФ запретил распространять рекламу на ресурсах нежелательных организаций
СФ запретил распространять рекламу на ресурсах нежелательных организаций - 02.04.2025, ПРАЙМ
СФ запретил распространять рекламу на ресурсах нежелательных организаций
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах нежелательных в РФ организаций. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T13:47+0300
2025-04-02T13:47+0300
россия
совет федерации
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах нежелательных в РФ организаций. Вносимые законом изменения предполагают ввести запрет на распространение рекламы на информресурсах иностранной или международной организации, деятельность которой признана в РФ нежелательной, а также общественного или религиозного объединения, в отношении которых судом принято вступившее в силу решение о ликвидации или запрете деятельности, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен. Законом устанавливается, что ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель. Как отметили в конституционном комитете Совфеда, вводимые законом ограничения позволят значительно уменьшить доходы владельцев ресурсов, используемых "для производства противоправного контента".
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россия, совет федерации
РОССИЯ, Совет Федерации
13:47 02.04.2025
 
СФ запретил распространять рекламу на ресурсах нежелательных организаций

СФ одобрил закон, запрещающий рекламу на ресурсах нежелательных организаций

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДень народного единства в Москве
День народного единства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах нежелательных в РФ организаций.
Вносимые законом изменения предполагают ввести запрет на распространение рекламы на информресурсах иностранной или международной организации, деятельность которой признана в РФ нежелательной, а также общественного или религиозного объединения, в отношении которых судом принято вступившее в силу решение о ликвидации или запрете деятельности, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен.
Законом устанавливается, что ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.
Как отметили в конституционном комитете Совфеда, вводимые законом ограничения позволят значительно уменьшить доходы владельцев ресурсов, используемых "для производства противоправного контента".
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