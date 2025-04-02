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СФ запретил распространять рекламу на ресурсах нежелательных организаций

СФ запретил распространять рекламу на ресурсах нежелательных организаций - 02.04.2025, ПРАЙМ

СФ запретил распространять рекламу на ресурсах нежелательных организаций

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах нежелательных в РФ организаций. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T13:47+0300

2025-04-02T13:47+0300

2025-04-02T13:47+0300

россия

совет федерации

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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах нежелательных в РФ организаций. Вносимые законом изменения предполагают ввести запрет на распространение рекламы на информресурсах иностранной или международной организации, деятельность которой признана в РФ нежелательной, а также общественного или религиозного объединения, в отношении которых судом принято вступившее в силу решение о ликвидации или запрете деятельности, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен. Законом устанавливается, что ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель. Как отметили в конституционном комитете Совфеда, вводимые законом ограничения позволят значительно уменьшить доходы владельцев ресурсов, используемых "для производства противоправного контента".

https://1prime.ru/20250327/sovfed-856150622.html

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россия, совет федерации