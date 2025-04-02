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Роснедра выставили на торги оловянно-вольфрамовое месторождение на Чукотке
Роснедра выставили на торги оловянно-вольфрамовое месторождение на Чукотке - 02.04.2025, ПРАЙМ
Роснедра выставили на торги оловянно-вольфрамовое месторождение на Чукотке
Роснедра выставили на аукцион оловянно-вольфрамовое месторождение Тенкергин в Чукотском автономном округе, начальная цена составляет 110,091 миллиона рублей,... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T13:15+0300
2025-04-02T13:15+0300
2025-04-02T13:15+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион оловянно-вольфрамовое месторождение Тенкергин в Чукотском автономном округе, начальная цена составляет 110,091 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги". Заявки принимаются до 5 мая, а сами торги намечен на 20 мая. Лицензия предоставляется на 25 лет. Площадь участка составляет 1,8 квадратного километра. Запасы триоксид вольфрама на месторождении по категории С1 оцениваются в 3 843 тонн, по категории С2 - в 3 147 тонн, ресурсы по P1 - 5 827 тонн. Кроме того, запасы рудного олова по категории С1 составляют 97 тонн, по С2 - 58 тонн, а ресурсы по Р1 - 106 тонн. Согласно стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года, утвержденной кабмином, все значимые ископаемые разделены на три группы по степени обеспеченности потребностей национальной экономики и необходимого экспорта. В третью группу входят импортозависимые дефицитные виды, включая вольфрам. Также туда, в частности, относятся хром, титан, бокситы, литий, цирконий, уран и молибден, а также редкоземельные металлы.
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промышленность, россия, чукотка, роснедра
Энергетика, Промышленность, РОССИЯ, Чукотка, Роснедра
Роснедра выставили на торги оловянно-вольфрамовое месторождение на Чукотке
ГИС: Роснедра выставили на торги оловянно-вольфрамовое месторождение на Чукотке
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион оловянно-вольфрамовое месторождение Тенкергин в Чукотском автономном округе, начальная цена составляет 110,091 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги".
Заявки принимаются до 5 мая, а сами торги намечен на 20 мая. Лицензия предоставляется на 25 лет. Площадь участка составляет 1,8 квадратного километра.
Запасы триоксид вольфрама на месторождении по категории С1 оцениваются в 3 843 тонн, по категории С2 - в 3 147 тонн, ресурсы по P1 - 5 827 тонн. Кроме того, запасы рудного олова по категории С1 составляют 97 тонн, по С2 - 58 тонн, а ресурсы по Р1 - 106 тонн.
Согласно стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года, утвержденной кабмином, все значимые ископаемые разделены на три группы по степени обеспеченности потребностей национальной экономики и необходимого экспорта. В третью группу входят импортозависимые дефицитные виды, включая вольфрам. Также туда, в частности, относятся хром, титан, бокситы, литий, цирконий, уран и молибден, а также редкоземельные металлы.
Правительство расширит разработку месторождений нефти в новых регионах