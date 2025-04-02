Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роснедра выставили на торги оловянно-вольфрамовое месторождение на Чукотке - 02.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250402/rosnedra-856313018.html
Роснедра выставили на торги оловянно-вольфрамовое месторождение на Чукотке
Роснедра выставили на торги оловянно-вольфрамовое месторождение на Чукотке - 02.04.2025, ПРАЙМ
Роснедра выставили на торги оловянно-вольфрамовое месторождение на Чукотке
Роснедра выставили на аукцион оловянно-вольфрамовое месторождение Тенкергин в Чукотском автономном округе, начальная цена составляет 110,091 миллиона рублей,... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T13:15+0300
2025-04-02T13:15+0300
энергетика
промышленность
россия
чукотка
роснедра
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_044a56e883f8989490038ed6b4f67dd6.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион оловянно-вольфрамовое месторождение Тенкергин в Чукотском автономном округе, начальная цена составляет 110,091 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги". Заявки принимаются до 5 мая, а сами торги намечен на 20 мая. Лицензия предоставляется на 25 лет. Площадь участка составляет 1,8 квадратного километра. Запасы триоксид вольфрама на месторождении по категории С1 оцениваются в 3 843 тонн, по категории С2 - в 3 147 тонн, ресурсы по P1 - 5 827 тонн. Кроме того, запасы рудного олова по категории С1 составляют 97 тонн, по С2 - 58 тонн, а ресурсы по Р1 - 106 тонн. Согласно стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года, утвержденной кабмином, все значимые ископаемые разделены на три группы по степени обеспеченности потребностей национальной экономики и необходимого экспорта. В третью группу входят импортозависимые дефицитные виды, включая вольфрам. Также туда, в частности, относятся хром, титан, бокситы, литий, цирконий, уран и молибден, а также редкоземельные металлы.
https://1prime.ru/20250401/pravitelstvo-856285572.html
чукотка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9560a177dbde1dbfd0a37b7a33cbcb84.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, чукотка, роснедра
Энергетика, Промышленность, РОССИЯ, Чукотка, Роснедра
13:15 02.04.2025
 
Роснедра выставили на торги оловянно-вольфрамовое месторождение на Чукотке

ГИС: Роснедра выставили на торги оловянно-вольфрамовое месторождение на Чукотке

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснедра" на площадке Восточного экономического форума
Стенд компании Роснедра на площадке Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион оловянно-вольфрамовое месторождение Тенкергин в Чукотском автономном округе, начальная цена составляет 110,091 миллиона рублей, следует из данных ГИС "Торги".
Заявки принимаются до 5 мая, а сами торги намечен на 20 мая. Лицензия предоставляется на 25 лет. Площадь участка составляет 1,8 квадратного километра.
Запасы триоксид вольфрама на месторождении по категории С1 оцениваются в 3 843 тонн, по категории С2 - в 3 147 тонн, ресурсы по P1 - 5 827 тонн. Кроме того, запасы рудного олова по категории С1 составляют 97 тонн, по С2 - 58 тонн, а ресурсы по Р1 - 106 тонн.
Согласно стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года, утвержденной кабмином, все значимые ископаемые разделены на три группы по степени обеспеченности потребностей национальной экономики и необходимого экспорта. В третью группу входят импортозависимые дефицитные виды, включая вольфрам. Также туда, в частности, относятся хром, титан, бокситы, литий, цирконий, уран и молибден, а также редкоземельные металлы.
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Правительство расширит разработку месторождений нефти в новых регионах
Вчера, 15:14
 
ЭнергетикаПромышленностьРОССИЯЧукоткаРоснедра
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала