Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России стало рекордно мало заядлых курильщиков - 02.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250402/rossija-856301173.html
В России стало рекордно мало заядлых курильщиков
В России стало рекордно мало заядлых курильщиков - 02.04.2025, ПРАЙМ
В России стало рекордно мало заядлых курильщиков
Заядлых курильщиков, которые выкуривают порядка одной пачки сигарет в день, в России стало рекордно мало: их доля опустилась до 40% против 46,7% двумя годами... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T03:17+0300
2025-04-02T03:17+0300
бизнес
экономика
москва
росстат
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856301173.jpg?1743553061
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Заядлых курильщиков, которые выкуривают порядка одной пачки сигарет в день, в России стало рекордно мало: их доля опустилась до 40% против 46,7% двумя годами ранее, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом. В целом количество курящих в России в прошлом году составило 25,5%, что немного меньше показателя двумя годами ранее - 26,1%. При этом из них изредка курят 7,7%, а ежедневно - 17,8%. Никогда не курили 64,9% россиян, а бросили - 9,5%. Более одной пачки сигарет в день выкуривают 4,4% курильщиков, до одной пачки - 35,6%. В 2022 году их было 4,6% и 42,1% соответственно. От пяти до десяти сигарет в день уходит у 35,9% курильщиков против 35,2% двумя годами ранее, а до пяти - 24,1% против 18,1%. Чаще всего начинают курить в возрасте 15-20 лет - об этом рассказали 65,3% бывших и нынешних курильщиков. Также часто приобретают эту привычку в 21-30 лет (22,8%). А вот после 30 лет начали курить лишь 2,5%. Основная масса курильщиков в России - мужчины: среди них курят ежедневно или изредка 44,3%, а среди россиянок - 10,1%. При этом каждый день "смолят" почти треть (32,7%) россиян против 5,6% женщин. Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году. Участники исследования - россияне старше 15 лет.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, росстат, росстат
Бизнес, Экономика, МОСКВА, Росстат, РОССТАТ
03:17 02.04.2025
 
В России стало рекордно мало заядлых курильщиков

Росстат: заядлых курильщиков в России стало рекордно мало

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Заядлых курильщиков, которые выкуривают порядка одной пачки сигарет в день, в России стало рекордно мало: их доля опустилась до 40% против 46,7% двумя годами ранее, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом.
В целом количество курящих в России в прошлом году составило 25,5%, что немного меньше показателя двумя годами ранее - 26,1%. При этом из них изредка курят 7,7%, а ежедневно - 17,8%. Никогда не курили 64,9% россиян, а бросили - 9,5%.
Более одной пачки сигарет в день выкуривают 4,4% курильщиков, до одной пачки - 35,6%. В 2022 году их было 4,6% и 42,1% соответственно. От пяти до десяти сигарет в день уходит у 35,9% курильщиков против 35,2% двумя годами ранее, а до пяти - 24,1% против 18,1%.
Чаще всего начинают курить в возрасте 15-20 лет - об этом рассказали 65,3% бывших и нынешних курильщиков. Также часто приобретают эту привычку в 21-30 лет (22,8%). А вот после 30 лет начали курить лишь 2,5%.
Основная масса курильщиков в России - мужчины: среди них курят ежедневно или изредка 44,3%, а среди россиянок - 10,1%. При этом каждый день "смолят" почти треть (32,7%) россиян против 5,6% женщин.
Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году. Участники исследования - россияне старше 15 лет.
 
ЭкономикаБизнесМОСКВАРосстатРОССТАТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала