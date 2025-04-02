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Россия нарастила импорт гигиенических товаров из Японии
Россия нарастила импорт гигиенических товаров из Японии - 02.04.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила импорт гигиенических товаров из Японии
Россия за февраль нарастила почти на треть по сравнению с предшествующим месяцем импорт из Японии гигиенических товаров для женщин и детей, подсчитало РИА... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T04:45+0300
2025-04-02T04:45+0300
2025-04-02T04:45+0300
экономика
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Россия за февраль нарастила почти на треть по сравнению с предшествующим месяцем импорт из Японии гигиенических товаров для женщин и детей, подсчитало РИА Новости по данным японской таможни.
Так, в конце зимы Россия импортировала таких товаров из Страны восходящего солнца на 814 тысяч долларов, нарастив закупки в денежном выражении за месяц на 29,61%.
Для сравнения, в КНР страна закупается на более внушительные суммы: в феврале этого года импорт прокладок и подгузников из Китая достиг 16,2 миллиона долларов.
Россия занимает довольно заметное место в числе крупнейших покупателей японских гигиенических товаров - у нее восьмое место в рейтинге. Пьедестал - у ближайших соседей по региону: Китая, Тайваня и Вьетнама.
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Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, МОСКВА, ЯПОНИЯ
Россия нарастила импорт гигиенических товаров из Японии
Россия за февраль нарастила импорт гигиенических товаров из Японии почти на треть
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Россия за февраль нарастила почти на треть по сравнению с предшествующим месяцем импорт из Японии гигиенических товаров для женщин и детей, подсчитало РИА Новости по данным японской таможни.
Так, в конце зимы Россия импортировала таких товаров из Страны восходящего солнца на 814 тысяч долларов, нарастив закупки в денежном выражении за месяц на 29,61%.
Для сравнения, в КНР страна закупается на более внушительные суммы: в феврале этого года импорт прокладок и подгузников из Китая достиг 16,2 миллиона долларов.
Россия занимает довольно заметное место в числе крупнейших покупателей японских гигиенических товаров - у нее восьмое место в рейтинге. Пьедестал - у ближайших соседей по региону: Китая, Тайваня и Вьетнама.