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Россия нарастила импорт гигиенических товаров из Японии

Россия нарастила импорт гигиенических товаров из Японии - 02.04.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила импорт гигиенических товаров из Японии

Россия за февраль нарастила почти на треть по сравнению с предшествующим месяцем импорт из Японии гигиенических товаров для женщин и детей, подсчитало РИА... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T04:45+0300

2025-04-02T04:45+0300

2025-04-02T04:45+0300

экономика

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Россия за февраль нарастила почти на треть по сравнению с предшествующим месяцем импорт из Японии гигиенических товаров для женщин и детей, подсчитало РИА Новости по данным японской таможни. Так, в конце зимы Россия импортировала таких товаров из Страны восходящего солнца на 814 тысяч долларов, нарастив закупки в денежном выражении за месяц на 29,61%. Для сравнения, в КНР страна закупается на более внушительные суммы: в феврале этого года импорт прокладок и подгузников из Китая достиг 16,2 миллиона долларов. Россия занимает довольно заметное место в числе крупнейших покупателей японских гигиенических товаров - у нее восьмое место в рейтинге. Пьедестал - у ближайших соседей по региону: Китая, Тайваня и Вьетнама.

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россия, бизнес, китай, москва, япония