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Курс рубля к юаню снижается на Московской бирже
Курс рубля к юаню снижается на Московской бирже - 02.04.2025, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню снижается на Московской бирже
Курс рубля в среду несколько снижается к юаню на Московской бирже, китайская валюта чуть выше уровня 11,5 рубля, новостной фон чрезмерно переменчив, следует из... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T13:24+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в среду несколько снижается к юаню на Московской бирже, китайская валюта чуть выше уровня 11,5 рубля, новостной фон чрезмерно переменчив, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.16 мск растёт на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,51 рубля, дневной диапазон составляет 11,50-11,57 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 3,3 миллиарда юаней. Несмотря на окончание налогового периода марта, рубль довольно устойчив, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Не исключено, что это связано не только со слабеющим импортом, но и с тем, что экспортеры "вкладываются" в рублевые облигации, конвертируя иностранную и поддерживая российскую валюту", - добавляет он. Новостной фон при этом чрезмерно переменчив и не даёт чётких позитивных сигналов, что продолжит ограничивать спрос на рублёвые активы, считает Денис Попов из Промсвязьбанка. "В краткосрочной перспективе мы ориентируемся на боковое движение котировок в относительно широком диапазоне (11,3-11,9 рубля за юань). В апреле ждём закрепление курса в районе 11,5-12 рубля за юань и 85-90 рублей за доллар", - добавляет он.
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рынки
Курс рубля к юаню снижается на Московской бирже
Курс рубля к юаню снижается на Московской бирже на переменчивом новостном фоне
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в среду несколько снижается к юаню на Московской бирже, китайская валюта чуть выше уровня 11,5 рубля, новостной фон чрезмерно переменчив, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.16 мск растёт на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,51 рубля, дневной диапазон составляет 11,50-11,57 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 3,3 миллиарда юаней.
Несмотря на окончание налогового периода марта, рубль довольно устойчив, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Не исключено, что это связано не только со слабеющим импортом, но и с тем, что экспортеры "вкладываются" в рублевые облигации, конвертируя иностранную и поддерживая российскую валюту", - добавляет он.
Новостной фон при этом чрезмерно переменчив и не даёт чётких позитивных сигналов, что продолжит ограничивать спрос на рублёвые активы, считает Денис Попов из Промсвязьбанка.
"В краткосрочной перспективе мы ориентируемся на боковое движение котировок в относительно широком диапазоне (11,3-11,9 рубля за юань). В апреле ждём закрепление курса в районе 11,5-12 рубля за юань и 85-90 рублей за доллар", - добавляет он.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на среду