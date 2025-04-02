https://1prime.ru/20250402/rubl-856320530.html

Рубль торгуется в умеренном минусе против юаня на Московской бирже

Рубль торгуется в умеренном минусе против юаня на Московской бирже - 02.04.2025, ПРАЙМ

Рубль торгуется в умеренном минусе против юаня на Московской бирже

Курс рубля в середине недели умеренно снижается против юаня на Московской бирже, однако китайская валюта остается около отметки 11,5 рубля, следует из данных... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T16:30+0300

2025-04-02T16:30+0300

2025-04-02T16:30+0300

экономика

рынки

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84095/18/840951857_0:155:2872:1771_1920x0_80_0_0_50af7729489bd3c6d29a46ae57d4015a.jpg

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в середине недели умеренно снижается против юаня на Московской бирже, однако китайская валюта остается около отметки 11,5 рубля, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.11 мск рос на 8 копеек, до 11,55 рубля. Повышение составило 0,7%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,5-11,57 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 6,9 миллиарда юаней, что примерно равно аналогичному показателю предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,01 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,447 против 7,269 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,4%. На форексе доллар котируется по 84,02 рубля. РУБЛЬ В ЛЕГКОМ МИНУСЕ Рубль в ходе сессии среды умеренно снижается против юаня на Мосбирже. При этом китайская валюта остается лишь немного выше уровня 11,5 рубля. "Стабильность рубля, скорее всего, обусловлена притоком средств зарубежных инвесторов в рублевые активы. Такую тенденцию видят в Минфине РФ. Замглавы министерства Иван Чебесков сообщил, что из динамики ОФЗ и курса рубля виден приток в эти инструменты денежной ликвидности иностранных хедж-фондов, предназначенной для высокорискованных вложений", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Он также заявил, что Минфин России в случае ослабления западных санкций ожидает роста притока иностранных инвестиций, а также возвращения денег богатых россиян, которые хранились за рубежом. В то же время Чебесков сообщил, что число заявок иностранцев на выход из российских активов за 2,5-3 года снизилось, тем не менее они есть: заявки четырех компаний были рассмотрены на этой неделе. Таким образом, разрешение может повысить спрос на валюту со стороны указанных иностранцев. Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,43% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,46% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.14 мск снижалась на 0,4%, до 74,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 103,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский валютный рынок пока не определился с дальнейшим направлением движения, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Новые негативные геополитические новости способны вновь толкнуть курс выше 11,7 рубля за юань", - добавляет он. Вероятно, в отсутствие серьезных изменений ключевых для российского валютного рынка факторов курс юаня в оставшиеся сессии этой недели сохранится в диапазоне конца марта 11,34–11,85 рубля, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Минфин в четверг может объявить о покупке валюты на сумму 6,3 миллиарда рублей в день на следующий месячный период, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "С учетом зеркалирования других операций ФНБ, ЦБ будет ежедневно продавать валюту и золото на 2,6 миллиарда рублей в день против текущих 6 миллиардов", - говорит он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.

https://1prime.ru/20250402/rubl-856313400.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги