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В ЦБ заявили о готовности финрынка России к выходу госкомпаний на биржу - 02.04.2025, ПРАЙМ
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В ЦБ заявили о готовности финрынка России к выходу госкомпаний на биржу
В ЦБ заявили о готовности финрынка России к выходу госкомпаний на биржу - 02.04.2025, ПРАЙМ
В ЦБ заявили о готовности финрынка России к выходу госкомпаний на биржу
Инфраструктура финансового рынка в России готова для выхода на биржу государственных компаний, заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния в... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T11:43+0300
2025-04-02T11:43+0300
банк россии
финансы
рынки
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МОСКВА, 2 апреля - ПРАЙМ. Инфраструктура финансового рынка в России готова для выхода на биржу государственных компаний, заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния в Госдуме. "Мы полагаем, что инфраструктура вся сегодня есть для того, чтобы принимать подобные предложения, но, конечно, здесь решение за собственником, за правительством. Мы всегда публично "озвучивали", что мы считаем, что это было бы правильным решением", - ответил он на соответствующий вопрос. В марте министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в рамках проекта развития финансового рынка предусматривается рост объемов публичных размещений акций госкомпаний до 1 триллиона рублей как за счет выхода на IPO (первичного публичного размещения акций), так и путем размещения на бирже акций компаний, которые находятся в собственности государства. А ранее в среду заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что Минфин ожидает в текущем году 10-12 первичных и вторичных размещений акций на рынке в России.
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финансы, рынки
Банк России, Финансы, Рынки
11:43 02.04.2025
 
В ЦБ заявили о готовности финрынка России к выходу госкомпаний на биржу

Габуния: финансовый рынок в России готов для выхода госкомпаний на биржу

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Развитие национальных ценовых индикаторов как способ защиты конкуренции
ПМЭФ-2023. Развитие национальных ценовых индикаторов как способ защиты конкуренции
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 2 апреля - ПРАЙМ. Инфраструктура финансового рынка в России готова для выхода на биржу государственных компаний, заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния в Госдуме.
"Мы полагаем, что инфраструктура вся сегодня есть для того, чтобы принимать подобные предложения, но, конечно, здесь решение за собственником, за правительством. Мы всегда публично "озвучивали", что мы считаем, что это было бы правильным решением", - ответил он на соответствующий вопрос.
В марте министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в рамках проекта развития финансового рынка предусматривается рост объемов публичных размещений акций госкомпаний до 1 триллиона рублей как за счет выхода на IPO (первичного публичного размещения акций), так и путем размещения на бирже акций компаний, которые находятся в собственности государства.
А ранее в среду заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что Минфин ожидает в текущем году 10-12 первичных и вторичных размещений акций на рынке в России.
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Вчера, 19:02
 
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