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В ЦБ заявили о готовности финрынка России к выходу госкомпаний на биржу

В ЦБ заявили о готовности финрынка России к выходу госкомпаний на биржу - 02.04.2025, ПРАЙМ

В ЦБ заявили о готовности финрынка России к выходу госкомпаний на биржу

Инфраструктура финансового рынка в России готова для выхода на биржу государственных компаний, заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния в... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T11:43+0300

2025-04-02T11:43+0300

2025-04-02T11:43+0300

банк россии

финансы

рынки

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МОСКВА, 2 апреля - ПРАЙМ. Инфраструктура финансового рынка в России готова для выхода на биржу государственных компаний, заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния в Госдуме. "Мы полагаем, что инфраструктура вся сегодня есть для того, чтобы принимать подобные предложения, но, конечно, здесь решение за собственником, за правительством. Мы всегда публично "озвучивали", что мы считаем, что это было бы правильным решением", - ответил он на соответствующий вопрос. В марте министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в рамках проекта развития финансового рынка предусматривается рост объемов публичных размещений акций госкомпаний до 1 триллиона рублей как за счет выхода на IPO (первичного публичного размещения акций), так и путем размещения на бирже акций компаний, которые находятся в собственности государства. А ранее в среду заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что Минфин ожидает в текущем году 10-12 первичных и вторичных размещений акций на рынке в России.

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финансы, рынки