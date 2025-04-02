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Российский рынок акций снижается - 02.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций снижается
Российский рынок акций снижается - 02.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается
Российский рынок акций ощутимо снижается в первые часы основной сессии среды, но пока удерживается выше круглого уровня в 2900 пунктов по основному индексу,... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T12:37+0300
2025-04-02T12:37+0300
экономика
российский рынок акций
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо снижается в первые часы основной сессии среды, но пока удерживается выше круглого уровня в 2900 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.25 мск снижается на 0,86%, до 2938,89 пункта, а максимально опускался в ходе утренних торгов до 2909,35. Индекс Мосбиржи в юанях к 12.28 мск опускается на 1,14% до 1178,6 пункта В частности, дешевеют бумаги ЮМГ (-2,1%), "Новабева" (-1,9%), "Акрона" (-1,9%), "Распадской" (-1,7%). Заметно дорожают бумаги ДВМП (+3,7%), "Новатэка" (+3%), "Совкомфлота" (+3%), "Хэдхантера" (+2,6%). Пока картина рынка акций вписывается в рамки нормальной коррекции в связи с несбывшимися ожиданиями многих инвесторов по поводу скорого потепления на международной арене, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Об этом говорит тот факт, что бегство из рублевых активов в защитный доллар или юань не наблюдается", - добавляет он. Пессимизм вернулся из-за опасений по поводу затягивания процесса урегулирования конфликта на Украине, считает Владислав Антонов из компании BitRiver. "Индекс Мосбиржи может скатиться до 2860 пунктов. Если и он не устоит, то пойдет ниже - к 2630 пунктам", - оценивает аналитик.
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российский рынок акций
Экономика, российский рынок акций
12:37 02.04.2025
 
Российский рынок акций снижается

Российский рынок акций удерживается выше 2900 пунктов по индексу Мосбиржи

© Unsplash/Anne NygårdКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Anne Nygård
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо снижается в первые часы основной сессии среды, но пока удерживается выше круглого уровня в 2900 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.25 мск снижается на 0,86%, до 2938,89 пункта, а максимально опускался в ходе утренних торгов до 2909,35. Индекс Мосбиржи в юанях к 12.28 мск опускается на 1,14% до 1178,6 пункта
В частности, дешевеют бумаги ЮМГ (-2,1%), "Новабева" (-1,9%), "Акрона" (-1,9%), "Распадской" (-1,7%). Заметно дорожают бумаги ДВМП (+3,7%), "Новатэка" (+3%), "Совкомфлота" (+3%), "Хэдхантера" (+2,6%).
Пока картина рынка акций вписывается в рамки нормальной коррекции в связи с несбывшимися ожиданиями многих инвесторов по поводу скорого потепления на международной арене, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Об этом говорит тот факт, что бегство из рублевых активов в защитный доллар или юань не наблюдается", - добавляет он.
Пессимизм вернулся из-за опасений по поводу затягивания процесса урегулирования конфликта на Украине, считает Владислав Антонов из компании BitRiver. "Индекс Мосбиржи может скатиться до 2860 пунктов. Если и он не устоит, то пойдет ниже - к 2630 пунктам", - оценивает аналитик.
Котировки, сток
Российский рынок акций завершил основные торги в минусе
Вчера, 19:02
 
Экономикароссийский рынок акций
 
 
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