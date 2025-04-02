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Песков рассказал о массированной подготовке к российско-китайскому саммиту
Песков рассказал о массированной подготовке к российско-китайскому саммиту - 02.04.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о массированной подготовке к российско-китайскому саммиту
Идет массированная подготовка к российско-китайскому саммиту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T12:49+0300
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2025-04-02T12:49+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Идет массированная подготовка к российско-китайскому саммиту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это важнейшее внешнеполитическое мероприятие для нас. Визит, продолжение контактов на высшем уровне между Россией и Китаем - это наш безусловный приоритет, который не связан ни с какой конъюнктурой, не зависит ни от каких внешних факторов. Ведется массированная подготовка", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о подготовке данного саммита.Песков также добавил, что дата и место предстоящего российско-китайского саммита согласованы, идет максимально активная подготовка.Министр иностранных дел Китая Ван И в понедельник начал официальный трехдневный визит в Россию. Глава китайской дипломатии провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых обсуждались предстоящие контакты двух стран на высшем уровне, развитие двусторонних отношений и международные вопросы, включая Украину.
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россия, китай, саммит
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, саммит
Песков рассказал о массированной подготовке к российско-китайскому саммиту
Песков: идет массированная подготовка к российско-китайскому саммиту
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Идет массированная подготовка к российско-китайскому саммиту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это важнейшее внешнеполитическое мероприятие для нас. Визит, продолжение контактов на высшем уровне между Россией и Китаем - это наш безусловный приоритет, который не связан ни с какой конъюнктурой, не зависит ни от каких внешних факторов. Ведется массированная подготовка", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о подготовке данного саммита.
Песков также добавил, что дата и место предстоящего российско-китайского саммита согласованы, идет максимально активная подготовка.
Министр иностранных дел Китая Ван И в понедельник начал официальный трехдневный визит в Россию. Глава китайской дипломатии провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых обсуждались предстоящие контакты двух стран на высшем уровне, развитие двусторонних отношений и международные вопросы, включая Украину.
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