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Премьер Испании созвал экстренный саммит по угрозе пошлин со стороны США - 02.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Премьер Испании созвал экстренный саммит по угрозе пошлин со стороны США
Премьер Испании созвал экстренный саммит по угрозе пошлин со стороны США - 02.04.2025, ПРАЙМ
Премьер Испании созвал экстренный саммит по угрозе пошлин со стороны США
Премьер-министр Испании Педро Санчес проведет в четверг срочный саммит с представителями секторов экономики, которые могут пострадать от ожидаемого повышения... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T16:43+0300
2025-04-02T16:44+0300
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МАДРИД, 2 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес проведет в четверг срочный саммит с представителями секторов экономики, которые могут пострадать от ожидаемого повышения таможенных пошлин США, сообщает газета Mundo с ссылкой на источники. По информации издания, "в этот четверг Санчес созывает в Монклоа (резиденции премьера — ред.) саммит с представителями отраслей, пострадавших от "пошлинной угрозы" (президента США Дональда) Трампа". Испанские власти готовятся использовать "все доступные инструменты" для защиты национальных производителей. На встречу приглашены представители сельского хозяйства, автомобильной промышленности, виноделия и металлургии. В преддверии саммита Санчес также проведет встречу с представителями работодателей и профсоюзов. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Также США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза и на весь импорт стали, алюминия и автомобилей. Со 2 апреля должны вступить в силу "ответные" пошлины, однако их конкретные параметры пока не были озвучены. Многие государства либо уже ввели ответные меры, либо обещают их принять в скором времени.
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сша, ес, испания
Экономика, США, ЕС, ИСПАНИЯ
16:43 02.04.2025 (обновлено: 16:44 02.04.2025)
 
Премьер Испании созвал экстренный саммит по угрозе пошлин со стороны США

Mundo: Санчес созвал экстренный саммит по угрозе пошлин со стороны США

© fotolia.com / SOMATUSCANI" Мадрид
 Мадрид - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© fotolia.com / SOMATUSCANI
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МАДРИД, 2 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес проведет в четверг срочный саммит с представителями секторов экономики, которые могут пострадать от ожидаемого повышения таможенных пошлин США, сообщает газета Mundo с ссылкой на источники.
По информации издания, "в этот четверг Санчес созывает в Монклоа (резиденции премьера — ред.) саммит с представителями отраслей, пострадавших от "пошлинной угрозы" (президента США Дональда) Трампа".
Испанские власти готовятся использовать "все доступные инструменты" для защиты национальных производителей. На встречу приглашены представители сельского хозяйства, автомобильной промышленности, виноделия и металлургии. В преддверии саммита Санчес также проведет встречу с представителями работодателей и профсоюзов.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Также США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза и на весь импорт стали, алюминия и автомобилей. Со 2 апреля должны вступить в силу "ответные" пошлины, однако их конкретные параметры пока не были озвучены. Многие государства либо уже ввели ответные меры, либо обещают их принять в скором времени.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
В ЕК пообещали ответить на новые пошлины США "в подходящий момент"
13:39
 
ЭкономикаСШАЕСИСПАНИЯ
 
 
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