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США расширили антироссийские санкции в рамках "борьбы с терроризмом" - 02.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США расширили антироссийские санкции в рамках "борьбы с терроризмом"
США расширили антироссийские санкции в рамках "борьбы с терроризмом" - 02.04.2025, ПРАЙМ
США расширили антироссийские санкции в рамках "борьбы с терроризмом"
Соединенные Штаты ввели санкции против трех россиян и трех компаний из Росси, поместив их под ограничения в рамках мер по борьбе с терроризмом. Об этом... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T17:19+0300
2025-04-02T17:19+0300
экономика
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 2 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против трех россиян и трех компаний из Росси, поместив их под ограничения в рамках мер по борьбе с терроризмом. Об этом говорится в перечне Минфина США.Ограничения были наложены на граждан России Юрия Белякова, Вячеслава Виданова и Сохраба Гайрата, который также обладает гражданством Афганистана. В список санкций также включены три российские компании: ООО "Эдисон", ООО "Колибри Групп" и ООО "Скай Фрейм".Все они были внесены в санкционный список SDGT, в который США помещают физические лица и организации в рамках борьбы с терроризмом.
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россия, сша
Экономика, РОССИЯ, США
17:19 02.04.2025
 
США расширили антироссийские санкции в рамках "борьбы с терроризмом"

Минфин США ввел санкции против трех россиян и трех компаний из России

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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ВАШИНГТОН, 2 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против трех россиян и трех компаний из Росси, поместив их под ограничения в рамках мер по борьбе с терроризмом. Об этом говорится в перечне Минфина США.
Ограничения были наложены на граждан России Юрия Белякова, Вячеслава Виданова и Сохраба Гайрата, который также обладает гражданством Афганистана. В список санкций также включены три российские компании: ООО "Эдисон", ООО "Колибри Групп" и ООО "Скай Фрейм".
Все они были внесены в санкционный список SDGT, в который США помещают физические лица и организации в рамках борьбы с терроризмом.
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ЭкономикаРОССИЯСША
 
 
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