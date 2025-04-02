https://1prime.ru/20250402/sanktsii-856323166.html
США расширили антироссийские санкции в рамках "борьбы с терроризмом"
США расширили антироссийские санкции в рамках "борьбы с терроризмом" - 02.04.2025, ПРАЙМ
США расширили антироссийские санкции в рамках "борьбы с терроризмом"
Соединенные Штаты ввели санкции против трех россиян и трех компаний из Росси, поместив их под ограничения в рамках мер по борьбе с терроризмом. Об этом... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T17:19+0300
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ВАШИНГТОН, 2 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против трех россиян и трех компаний из Росси, поместив их под ограничения в рамках мер по борьбе с терроризмом. Об этом говорится в перечне Минфина США.Ограничения были наложены на граждан России Юрия Белякова, Вячеслава Виданова и Сохраба Гайрата, который также обладает гражданством Афганистана. В список санкций также включены три российские компании: ООО "Эдисон", ООО "Колибри Групп" и ООО "Скай Фрейм".Все они были внесены в санкционный список SDGT, в который США помещают физические лица и организации в рамках борьбы с терроризмом.
https://1prime.ru/20250401/sanktsii-856298031.html
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россия, сша
США расширили антироссийские санкции в рамках "борьбы с терроризмом"
Минфин США ввел санкции против трех россиян и трех компаний из России
ВАШИНГТОН, 2 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против трех россиян и трех компаний из Росси, поместив их под ограничения в рамках мер по борьбе с терроризмом. Об этом говорится в перечне Минфина США.
Ограничения были наложены на граждан России Юрия Белякова, Вячеслава Виданова и Сохраба Гайрата, который также обладает гражданством Афганистана. В список санкций также включены три российские компании: ООО "Эдисон", ООО "Колибри Групп" и ООО "Скай Фрейм".
Все они были внесены в санкционный список SDGT, в который США помещают физические лица и организации в рамках борьбы с терроризмом.
США могут ввести санкции против перевозчиков нефти из РФ, сообщил Fox News