https://1prime.ru/20250402/sanktsii-856323166.html

США расширили антироссийские санкции в рамках "борьбы с терроризмом"

США расширили антироссийские санкции в рамках "борьбы с терроризмом" - 02.04.2025, ПРАЙМ

США расширили антироссийские санкции в рамках "борьбы с терроризмом"

Соединенные Штаты ввели санкции против трех россиян и трех компаний из Росси, поместив их под ограничения в рамках мер по борьбе с терроризмом. Об этом... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T17:19+0300

2025-04-02T17:19+0300

2025-04-02T17:19+0300

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ВАШИНГТОН, 2 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против трех россиян и трех компаний из Росси, поместив их под ограничения в рамках мер по борьбе с терроризмом. Об этом говорится в перечне Минфина США.Ограничения были наложены на граждан России Юрия Белякова, Вячеслава Виданова и Сохраба Гайрата, который также обладает гражданством Афганистана. В список санкций также включены три российские компании: ООО "Эдисон", ООО "Колибри Групп" и ООО "Скай Фрейм".Все они были внесены в санкционный список SDGT, в который США помещают физические лица и организации в рамках борьбы с терроризмом.

https://1prime.ru/20250401/sanktsii-856298031.html

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