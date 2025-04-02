https://1prime.ru/20250402/sanktsii-856323606.html
США исключили Карину Ротенберг из американских санкционных списков
США исключили Карину Ротенберг из американских санкционных списков - 02.04.2025, ПРАЙМ
США исключили Карину Ротенберг из американских санкционных списков
США исключили Карину Ротенберг, связанную с бизнесменом Борисом Ротенбергом, из санкционных списков, следует из опубликованного перечня американского минфина. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T17:33+0300
2025-04-02T17:33+0300
2025-04-02T17:33+0300
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ВАШИНГТОН, 2 апр - ПРАЙМ. США исключили Карину Ротенберг, связанную с бизнесменом Борисом Ротенбергом, из санкционных списков, следует из опубликованного перечня американского минфина. "Ротенберг Карина Юрьевна… связанная с Ротенбергом Борисом Романовичем", - указано в разделе лиц, удаленных с санкционных списков Управления по контролю за иностранными активами минфина США.
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сша, общество , бизнес
Экономика, США, Общество , Бизнес
США исключили Карину Ротенберг из американских санкционных списков
Минфин США исключил Карину Ротенберг из американских санкционных списков
ВАШИНГТОН, 2 апр - ПРАЙМ. США исключили Карину Ротенберг, связанную с бизнесменом Борисом Ротенбергом, из санкционных списков, следует из опубликованного перечня американского минфина.
"Ротенберг Карина Юрьевна… связанная с Ротенбергом Борисом Романовичем", - указано в разделе лиц, удаленных с санкционных списков Управления по контролю за иностранными активами минфина США.
США расширили антироссийские санкции в рамках "борьбы с терроризмом"