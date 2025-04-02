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Келлог рассказал, на что нацелены новые антироссийские санкции - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Келлог рассказал, на что нацелены новые антироссийские санкции
Келлог рассказал, на что нацелены новые антироссийские санкции - 02.04.2025, ПРАЙМ
Келлог рассказал, на что нацелены новые антироссийские санкции
Новые антироссийские санкции со стороны США могут быть нацелены на замороженные суверенные активы РФ, а также на попытки остановить транспортировку российской... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T19:57+0300
2025-04-02T20:06+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 2 апр - ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции со стороны США могут быть нацелены на замороженные суверенные активы РФ, а также на попытки остановить транспортировку российской нефти, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог. "Смотрите, вы говорите о российских суверенных активах. Это 300 миллиардов долларов… Можно пойти за ними. Посмотрите на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть незаконной нефти, которая транспортируется по всему миру, 70% из нее идет через Балтику, но можно фактически ее закрыть", - сказал он в эфире телеканала Fox News. В частности, Келлог предложил использовать ледоколы береговой охраны США с целью блокировать движение судов с российской нефтью, добавив, что считает указанные меры "экстремальными". Вместе с тем американский чиновник отметил, что президент США Дональд Трамп в настоящее время сфокусирован на достижении режима прекращения огня в конфликте на Украине. "Если мы достигнем 30-дневного прекращения огня, чего мы хотим, всеобъемлющего прекращения огня, это означает воздух, море и суша, то это будет самым важным этапом, и именно к этому мы стремимся в ближайшем будущем", - подчеркнул Келлог. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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кит келлог, сша, санкции против рф
Политика, Кит Келлог, США, санкции против РФ
19:57 02.04.2025 (обновлено: 20:06 02.04.2025)
 
Келлог рассказал, на что нацелены новые антироссийские санкции

Келлог: новые санкции США могут быть нацелены на активы РФ и транспорт нефти

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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ВАШИНГТОН, 2 апр - ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции со стороны США могут быть нацелены на замороженные суверенные активы РФ, а также на попытки остановить транспортировку российской нефти, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.
"Смотрите, вы говорите о российских суверенных активах. Это 300 миллиардов долларов… Можно пойти за ними. Посмотрите на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть незаконной нефти, которая транспортируется по всему миру, 70% из нее идет через Балтику, но можно фактически ее закрыть", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
В частности, Келлог предложил использовать ледоколы береговой охраны США с целью блокировать движение судов с российской нефтью, добавив, что считает указанные меры "экстремальными".
Вместе с тем американский чиновник отметил, что президент США Дональд Трамп в настоящее время сфокусирован на достижении режима прекращения огня в конфликте на Украине.
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"Если мы достигнем 30-дневного прекращения огня, чего мы хотим, всеобъемлющего прекращения огня, это означает воздух, море и суша, то это будет самым важным этапом, и именно к этому мы стремимся в ближайшем будущем", - подчеркнул Келлог.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ПолитикаКит КеллогСШАсанкции против РФ
 
 
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