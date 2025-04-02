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Украинские чиновники начали переводить сбережения в криптовалюту

Украинские чиновники начали переводить сбережения в криптовалюту - 02.04.2025, ПРАЙМ

Украинские чиновники начали переводить сбережения в криптовалюту

Украинские чиновники массово переводят сбережения в криптовалюту, сообщает украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T17:38+0300

2025-04-02T17:38+0300

2025-04-02T17:38+0300

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операции с криптовалютой

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Украинские чиновники массово переводят сбережения в криптовалюту, сообщает украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных. "Две тысячи сто тринадцать деклараций с криптовалютой подали чиновники за 2024 год", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Опендатамедиа". По данным ресурса, это в 2,2 раза больше, чем до февраля 2022 года. Больше всего пользователей цифровой валюты работает в национальной полиции Украины, сотрудники которой подали 322 декларации, а также прокуратуре - 240 деклараций и судах - 227 деклараций. Чаще всего чиновники декларируют валюты Tether, Bitcoin и Ethereum. Отмечается, что рекорд по объему крипто-кошелька принадлежит главе департамента Офиса Генерального прокурора Виталию Бровко. В его декларации фигурирует более 847 тысяч единиц валюты Tether, что равно такому же количеству долларов США.

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украина, финансы, операции с криптовалютой