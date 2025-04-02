https://1prime.ru/20250402/serbiya-856309295.html

Вулин назвал главную причину "цветной революции" в Сербии

Вулин назвал главную причину "цветной революции" в Сербии - 02.04.2025, ПРАЙМ

Вулин назвал главную причину "цветной революции" в Сербии

Главной причиной гибридного нападения Запада на Сербию в виде "цветной революции" является отказ руководства в Белграде от введения санкций против России,... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T11:37+0300

2025-04-02T11:37+0300

2025-04-02T11:37+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Главной причиной гибридного нападения Запада на Сербию в виде "цветной революции" является отказ руководства в Белграде от введения санкций против России, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с Вулиным в Москве 22 марта заявил, что Москва ценит твердый настрой Белграда на развитие российско-сербских связей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, и стойкость Сербии в отказе от присоединения к антироссийским санкциям "Отказ Белграда от введения санкции против Российской Федерации является главной причиной нынешнего гибридного нападения Запада на Сербию в формате "цветной революции", - заявил Вулин в интервью журналу "Национальная оборона". Он подчеркнул, что "цветная революция" в Сербии организована и финансируется западными спецслужбами. Ответственными за атмосферу ненависти и насилия являются те, кто не заинтересован в том, чтобы страна оставалась единственным независимым государством на Балканах. Исчезновение суверенной, независимой Сербии и свободного сербского президента отвечает интересам либеральной элиты, создавшей Европейский союз на основе концепции союза территорий, и остаткам администрации бывшего президента США Джо Байдена. По словам сербского вице-премьера, свободные лидеры свободных стран, такие, как Александр Вучич (Сербия), Виктор Орбан (Венгрия) и Роберт Фицо (Словакия), оказались под атакой либеральных элит из Брюсселя. Ценой, которую сербская оппозиция в свое время заплатила Западу за свержение экс-президента Сербии Слободана Милошевича, стало согласие новых властей в Белграде на отделение Черногории и молчаливое согласие западного признания Косово, разгром сербской армии и выдача в Гаагу всех сербских военных и политических лидеров, сопротивлявшихся диктату НАТО, а также последующие экономические невзгоды и хищническая приватизация. "Цена, которую нынешние сербские оппозиционеры готовы заплатить Западу за помощь в свержении Вучича - согласие на ликвидацию Республики Сербской, признание независимости Косово, вступление в конфликт с Россией и федерализация Сербии посредством федеральных единиц Воеводина и Санджак", - отметил Вулин.

https://1prime.ru/20250401/vuchich-856278897.html

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