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Пьяным россиянам хотят запретить выгуливать собак - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Пьяным россиянам хотят запретить выгуливать собак
Пьяным россиянам хотят запретить выгуливать собак - 02.04.2025, ПРАЙМ
Пьяным россиянам хотят запретить выгуливать собак
В Госдуму внесен законопроект о запрете на выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения, документ... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T20:54+0300
2025-04-02T20:54+0300
госдума
законопроект
собаки
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект о запрете на выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной. "Законопроектом предлагается закрепить специальное требование к выгулу потенциально опасных пород собак, не допускающее выгул таких животных без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что нормы, ограничивающие минимальный возраст лица, осуществляющего выгул собак, уже установлены в ряде регионов России.
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госдума, законопроект, собаки
Госдума, законопроект, собаки
20:54 02.04.2025
 
Пьяным россиянам хотят запретить выгуливать собак

В ГД внесли проект о запрете выгула опасных собак пьяными и детьми до 16 лет

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСобака породы сибирский хаски
Собака породы сибирский хаски - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект о запрете на выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной.
"Законопроектом предлагается закрепить специальное требование к выгулу потенциально опасных пород собак, не допускающее выгул таких животных без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Отмечается, что нормы, ограничивающие минимальный возраст лица, осуществляющего выгул собак, уже установлены в ряде регионов России.
 
Госдумазаконопроектсобаки
 
 
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