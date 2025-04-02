https://1prime.ru/20250402/sobaki-856328225.html
Пьяным россиянам хотят запретить выгуливать собак
Пьяным россиянам хотят запретить выгуливать собак - 02.04.2025, ПРАЙМ
Пьяным россиянам хотят запретить выгуливать собак
В Госдуму внесен законопроект о запрете на выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения, документ... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T20:54+0300
2025-04-02T20:54+0300
2025-04-02T20:54+0300
госдума
законопроект
собаки
https://cdnn.1prime.ru/img/83341/14/833411424_0:199:2651:1690_1920x0_80_0_0_2af6304a52100e2907eab205393aebf1.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект о запрете на выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной. "Законопроектом предлагается закрепить специальное требование к выгулу потенциально опасных пород собак, не допускающее выгул таких животных без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что нормы, ограничивающие минимальный возраст лица, осуществляющего выгул собак, уже установлены в ряде регионов России.
https://1prime.ru/20250326/korm-856120310.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83341/14/833411424_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_f71796515a06a430d11ceca0212391d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума, законопроект, собаки
Госдума, законопроект, собаки
Пьяным россиянам хотят запретить выгуливать собак
В ГД внесли проект о запрете выгула опасных собак пьяными и детьми до 16 лет
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект о запрете на выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной.
"Законопроектом предлагается закрепить специальное требование к выгулу потенциально опасных пород собак, не допускающее выгул таких животных без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Россия сократила импорт кормов для кошек и собак в 2024 году на 28%
Отмечается, что нормы, ограничивающие минимальный возраст лица, осуществляющего выгул собак, уже установлены в ряде регионов России.