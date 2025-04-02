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Пьяным россиянам хотят запретить выгуливать собак

Пьяным россиянам хотят запретить выгуливать собак - 02.04.2025, ПРАЙМ

Пьяным россиянам хотят запретить выгуливать собак

В Госдуму внесен законопроект о запрете на выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения, документ... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T20:54+0300

2025-04-02T20:54+0300

2025-04-02T20:54+0300

госдума

законопроект

собаки

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект о запрете на выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной. "Законопроектом предлагается закрепить специальное требование к выгулу потенциально опасных пород собак, не допускающее выгул таких животных без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что нормы, ограничивающие минимальный возраст лица, осуществляющего выгул собак, уже установлены в ряде регионов России.

https://1prime.ru/20250326/korm-856120310.html

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госдума, законопроект, собаки