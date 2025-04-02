https://1prime.ru/20250402/soglashenie-856327372.html

Прекратило действие соглашение между РФ и Литвой по таможне, заявил МИД

Прекратило действие соглашение между РФ и Литвой по таможне, заявил МИД - 02.04.2025, ПРАЙМ

Прекратило действие соглашение между РФ и Литвой по таможне, заявил МИД

Действие соглашения между РФ и литовским правительством о сотрудничестве в таможенных делах прекращено, соответствующий документ размещен на сайте официального... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T20:17+0300

2025-04-02T20:17+0300

2025-04-02T20:20+0300

политика

мид рф

россия

литва

соглашение

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/37/841373756_0:56:2400:1406_1920x0_80_0_0_1cdabb14f0ec0bb0c51b6baf50d8503f.jpg

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Действие соглашения между РФ и литовским правительством о сотрудничестве в таможенных делах прекращено, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Тридцать первого марта 2025 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, подписанного в Москве 24 февраля 1995 года", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250326/litva-856133047.html

литва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мид рф, россия, литва, соглашение