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Прекратило действие соглашение между РФ и Литвой по таможне, заявил МИД
Прекратило действие соглашение между РФ и Литвой по таможне, заявил МИД - 02.04.2025, ПРАЙМ
Прекратило действие соглашение между РФ и Литвой по таможне, заявил МИД
Действие соглашения между РФ и литовским правительством о сотрудничестве в таможенных делах прекращено, соответствующий документ размещен на сайте официального... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T20:17+0300
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2025-04-02T20:20+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Действие соглашения между РФ и литовским правительством о сотрудничестве в таможенных делах прекращено, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Тридцать первого марта 2025 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, подписанного в Москве 24 февраля 1995 года", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250326/litva-856133047.html
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Политика, МИД РФ, РОССИЯ, ЛИТВА, соглашение
Прекратило действие соглашение между РФ и Литвой по таможне, заявил МИД
МИД РФ: прекратило действие соглашение между РФ и Литвой по таможенным делам