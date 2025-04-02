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Прекратило действие соглашение между РФ и Литвой по таможне, заявил МИД - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Прекратило действие соглашение между РФ и Литвой по таможне, заявил МИД
Прекратило действие соглашение между РФ и Литвой по таможне, заявил МИД - 02.04.2025, ПРАЙМ
Прекратило действие соглашение между РФ и Литвой по таможне, заявил МИД
Действие соглашения между РФ и литовским правительством о сотрудничестве в таможенных делах прекращено, соответствующий документ размещен на сайте официального... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T20:17+0300
2025-04-02T20:20+0300
политика
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Действие соглашения между РФ и литовским правительством о сотрудничестве в таможенных делах прекращено, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Тридцать первого марта 2025 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, подписанного в Москве 24 февраля 1995 года", - говорится в документе.
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мид рф, россия, литва, соглашение
Политика, МИД РФ, РОССИЯ, ЛИТВА, соглашение
20:17 02.04.2025 (обновлено: 20:20 02.04.2025)
 
Прекратило действие соглашение между РФ и Литвой по таможне, заявил МИД

МИД РФ: прекратило действие соглашение между РФ и Литвой по таможенным делам

© Unsplash/Lāsma ArtmaneЛитва
Литва
© Unsplash/Lāsma Artmane
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Действие соглашения между РФ и литовским правительством о сотрудничестве в таможенных делах прекращено, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Тридцать первого марта 2025 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, подписанного в Москве 24 февраля 1995 года", - говорится в документе.
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ПолитикаМИД РФРОССИЯЛИТВАсоглашение
 
 
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