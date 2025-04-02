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Союз пекарей попросил исключить хлеб со сроком годности более 5 суток

Союз пекарей попросил исключить хлеб со сроком годности более 5 суток - 02.04.2025, ПРАЙМ

Союз пекарей попросил исключить хлеб со сроком годности более 5 суток

Российский союз пекарей обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой исключить хлеб и хлебобулочные изделия со сроком годности более 5 | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T02:02+0300

2025-04-02T02:02+0300

2025-04-02T02:02+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Российский союз пекарей обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой исключить хлеб и хлебобулочные изделия со сроком годности более 5 суток из эксперимента по маркировке, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости. В документе за подписью президента Союза пекарей РФ Дмитрия Семёнова отмечается, что в ранее утверждённом постановлении правительства о маркировке в государственной системе "Честный знак" кондитерских изделий и отдельных видов сладостей добавлена сноска о неприменении маркировки к хлебобулочным изделиям со сроком годности до 5 суток включительно, при этом предполагается применение маркировки к хлебобулочным изделиям со сроком годности свыше 5 суток, что, по мнению союза, "противоречит цели эксперимента". "В связи с вышеизложенным прошу Вас рассмотреть вопрос о полном исключении хлебобулочных изделий из перечня отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных в потребительскую упаковку, подлежащих маркировке средствами идентификации в рамках эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных в потребительскую упаковку", - говорится в обращении к Михаилу Мишустину за подписью президента Союза пекарей РФ Дмитрия Семёнова. Глава союза пекарей в обращении пояснил, что соответствующая ситуация сложилась из-за пересечения товарных кодов хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. "Целью цифровой маркировки средствами идентификации является борьба фальсификацией продукции. Однако, регулярные обследования, проводимые Роспотребнадзором показывают, что контрафактная и фальсифицированная хлебопекарная продукция в отрасли отсутствует, в связи с чем мера введения маркировки хлеба и хлебобулочных изделий является избыточной", - констатировали в союзе. В беседе с РИА Новости президент Российского союза пекарей Семёнов пояснил, что хлебобулочные изделия невозможно включить в систему маркировки по аналогии "с водой или молоком". "У любого предприятия, которое производит сотни видов продукции, часть которой попадет под маркировку, а часть нет, эта новация скажется на стоимости всего ассортимента. Потому что предприятие понесет очень значительные затраты на оборудование, на подготовку сотрудников для этой системы, а при нынешнем дефиците кадров набрать людей практически нереально", - сказал Семёнов. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.

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бизнес, россия, финансы, рф, михаил мишустин, роспотребнадзор