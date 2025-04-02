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СФ разрешил использовать ювелирные изделия для пополнения госфондов
СФ разрешил использовать ювелирные изделия для пополнения госфондов - 02.04.2025, ПРАЙМ
СФ разрешил использовать ювелирные изделия для пополнения госфондов
Сенаторы одобрили закон о расширении перечня ценностей, которые можно приобретать в региональные госфонды драгоценных металлов и драгоценных камней, в... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T15:28+0300
2025-04-02T15:28+0300
2025-04-02T15:28+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о расширении перечня ценностей, которые можно приобретать в региональные госфонды драгоценных металлов и драгоценных камней, в частности, это ювелирные изделия. Сейчас такие фонды могут пополняться драгоценными металлами и камнями, в том числе уникальными, приобретенными у участников рынка за счет средств регионального бюджета, а также драгоценными металлами и камнями, изделиями из них и ломом таких изделий, переданными регионам по праву наследования и дарения. Новый закон разрешает пополнять региональные госфонды ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, которые имеют художественное или иное культурное значение и приобретаются за счет средств бюджетов субъектов РФ у юрлиц, индивидуальных предпринимателей, художников-ювелиров. Порядок пополнения госфондов такими изделиями будут устанавливать органы госвласти субъектов РФ. Изменение вносится по аналогии с пополнением Госфонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ в целях улучшения структуры региональных фондов и конкретизации возможных источников их пополнения. Госфонд РФ сейчас может пополняться как за счет драгметаллов и камней, так и за счет ювелирных и других изделий из них, имеющих историческое, художественное или иное культурное значение. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
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россия, финансы, госфонд
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Госфонд
СФ разрешил использовать ювелирные изделия для пополнения госфондов
СФ разрешил использовать ювелирные изделия для пополнения госфондов субъектов РФ
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о расширении перечня ценностей, которые можно приобретать в региональные госфонды драгоценных металлов и драгоценных камней, в частности, это ювелирные изделия.
Сейчас такие фонды могут пополняться драгоценными металлами и камнями, в том числе уникальными, приобретенными у участников рынка за счет средств регионального бюджета, а также драгоценными металлами и камнями, изделиями из них и ломом таких изделий, переданными регионам по праву наследования и дарения.
Новый закон разрешает пополнять региональные госфонды ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, которые имеют художественное или иное культурное значение и приобретаются за счет средств бюджетов субъектов РФ у юрлиц, индивидуальных предпринимателей, художников-ювелиров.
Порядок пополнения госфондов такими изделиями будут устанавливать органы госвласти субъектов РФ.
Изменение вносится по аналогии с пополнением Госфонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ в целях улучшения структуры региональных фондов и конкретизации возможных источников их пополнения.
Госфонд РФ сейчас может пополняться как за счет драгметаллов и камней, так и за счет ювелирных и других изделий из них, имеющих историческое, художественное или иное культурное значение.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
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