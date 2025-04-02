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На платформе "Совкомбанк про добро" в 2024 г собрали 115 млн рублей

На платформе "Совкомбанк про добро" в 2024 г собрали 115 млн рублей - 02.04.2025, ПРАЙМ

На платформе "Совкомбанк про добро" в 2024 г собрали 115 млн рублей

На платформе "Совкомбанк про добро" по итогам 2024 года было закрыто 192 благотворительных сбора и собрано 115 миллионов рублей. Основные направления, по... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T11:15+0300

2025-04-02T11:15+0300

2025-04-02T11:15+0300

совкомбанк

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благотворительность

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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. На платформе "Совкомбанк про добро" по итогам 2024 года было закрыто 192 благотворительных сбора и собрано 115 миллионов рублей. Основные направления, по которым были сборы, перечислили в банке."Дети прежде всего!": Основная часть средств направлена на помощь нуждающимся детям. Пожертвования покрыли расходы на лечение, реабилитацию, покупку медикаментов, диагностику, а также приобретение специализированного оборудования для детей с особенностями здоровья. Особую категорию сборов составила оплата занятий с педагогами, психологами и логопедами."В помощь братьям меньшим": На втором месте по объёму собранных средств оказались проекты, направленные на помощь животным. Средства были направлены для строительства и оборудования приютов и лечебных стационаров, а также для закупки кормов и лекарств."Вход свободный": В прошлом году платформа стала доступна для всех желающих, а не только для клиентов Совкомбанка. В функционал добавили геймификацию: пользователи могут выполнять задания, получать награды в виде добробаллов и значков, а также участвовать в рейтинге активных благотворителей - "добродеев"."Очень щедрый вторник":В 2024 году "Совкомбанк про добро" поддержал благотворительную акцию "Щедрый вторник". Сборы в день её проведения стали рекордными – за один день пользователи пожертвовали более 33 миллионов добробаллов. В акции приняли участие 5,5 тысяч человек."К нам присоединились больше 150 новых фондов": В течение года к платформе присоединились 152 новых фонда, включая как крупные, так и небольшие региональные организации. Для удобства был разработан Личный кабинет, где фонды могут оперативно создавать заявки на сборы, отслеживать поступления и загружать отчёты."Первый добрый забег": Одним из значимых событий стал первый благотворительный забег "Совкомбанк про добро". Все средства от продажи слотов были удвоены банком и направлены в фонды-партнёры для помощи детям. В забеге приняли участие 450 человек, а общая сумма собранных средств составила 2 миллиона рублей."Лидеры культуры помощи!": По итогам 2024 года платформа "Совкомбанк про добро" стала победителем в номинации "Лидер культуры помощи" на всероссийском конкурсе "Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совкомбанк, банки, финансы, благотворительность