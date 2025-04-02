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Совкомбанк видит первые признаки охлаждения экономики и рынка труда

Совкомбанк видит первые признаки охлаждения экономики и рынка труда - 02.04.2025, ПРАЙМ

Совкомбанк видит первые признаки охлаждения экономики и рынка труда

На рынке наблюдаются первые признаки "мягкой посадки" экономики, о которой говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина - снижение спроса, кредитной активности и... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T14:11+0300

2025-04-02T14:11+0300

2025-04-02T14:11+0300

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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. На рынке наблюдаются первые признаки "мягкой посадки" экономики, о которой говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина - снижение спроса, кредитной активности и кадрового дефицита, заявил зампредправления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов, выступая на конференции Эксперт РА "III ежегодный форум "Стратегическая сессия финансового рынка". "Последние месяцы демонстрируют заметное замедление внутреннего спроса и первые признаки снижения напряженности на рынке труда. Хотя эти тенденции пока нельзя назвать устойчивыми, наши исследования и взаимодействие с бизнесом подтверждают, что кадровый дефицит, остро стоявший в 2023-го - начале 2024 года, постепенно ослабевает", - сказал он. Оценка инвестиционного спроса требует взгляда вперед, а не в "зеркало заднего вида". Реальные результаты инвестиционной активности компаний станут очевидны лишь к концу этого года. При этом средний и крупный бизнес уже демонстрирует значительное снижение аппетита к кредитованию, предпочитая наращивать ликвидность в условиях высоких ставок. Крупные инвестиционные программы, включая программы ведущих эмитентов долгового рынка, пока сохраняются, но их реализация, вероятно, будет перенесена на более поздние сроки. Существенное сужение спредов в первом квартале этого года позволило выйти на рынок отложенному спросу, что привело к рекордным показателям заимствований. Сохраняется устойчивый спрос на флоатеры с привлекательными спредами. В вопросе выхода на рынок эмитентам стоит руководствоваться принципом "дают – бери". В условиях неопределенности лучше предпочесть регулярные заимствования и дозированный подход. "Наши наблюдения говорят о том, что компании, практикующие плановые выходы на рынок, в среднем получают более стабильные условия заимствований и стоимость долга ниже рыночной", - указал Автухов. Центральный банк добился значительного замедления кредитной активности и, как неоднократно заявлял, будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики до появления устойчивых признаков снижения инфляции. "Есть ощущение что мы находимся в верхней точке цикла. Первые наблюдаемые нами сигналы могут свидетельствовать о начале мягкой посадки - пока мы, как пассажиры самолета, еще не ощущаем начавшегося снижения, но облака становятся ближе, и высота постепенно уменьшается", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совкомбанк, финансы, бизнес, банки