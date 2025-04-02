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В США обсуждают поправки в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной

В США обсуждают поправки в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной - 02.04.2025, ПРАЙМ

В США обсуждают поправки в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают внесение поправок в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной, чтобы она лучше отвечала... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T00:31+0300

2025-04-02T00:31+0300

2025-04-02T00:31+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают внесение поправок в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной, чтобы она лучше отвечала экономическим интересам Киева, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Представители администрации (Трампа - ред.) обсуждают внесение поправок в некоторые части предлагаемой сделки (по ресурсам - ред.), чтобы сделать её более отвечающей экономическим интересам Киева", - говорится в сообщении. Ранее Трамп заявил, что видит попытки Зеленского отказаться от редкоземельной сделки и предрек ему большие проблемы, если тот из нее выйдет. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

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