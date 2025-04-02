https://1prime.ru/20250402/ssha-856310094.html
СМИ: служащим ряда ведомств США вновь предложили уволиться с компенсацией
СМИ: служащим ряда ведомств США вновь предложили уволиться с компенсацией - 02.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: служащим ряда ведомств США вновь предложили уволиться с компенсацией
Власти США снова предложили служащим ряда федеральных ведомств уволиться по собственному желанию с получением компенсации, передает агентство Блумберг. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T11:57+0300
2025-04-02T11:57+0300
2025-04-02T11:57+0300
сша
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Власти США снова предложили служащим ряда федеральных ведомств уволиться по собственному желанию с получением компенсации, передает агентство Блумберг. Ранее телеканал NBC сообщал, что в общей сложности около 75 тысяч американских государственных служащих приняли предложение администрации президента страны Дональда Трампа уволиться по собственному желанию с получением компенсации. "Федеральные работники ряда ведомств, в том числе министерств обороны, транспорта, сельского хозяйства и энергетики, получают второй шанс принять предложение", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что уволиться с получением пособия также предложили сотрудникам министерства жилищного строительства и управления общих служб. По данным Блумберг, в этот раз каждое отдельное ведомство выступает с этим предложением в рамках выполнения задачи по сокращению числа чиновников. Как следствие, в каждом министерстве свои крайние сроки рассмотрения возможности увольнения: с 7 по 18 апреля. В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5-10% федеральных служащих.
https://1prime.ru/20250309/minzdrav-855600684.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ba2f79656011c9fd6baf0278c3940e8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, общество
СМИ: служащим ряда ведомств США вновь предложили уволиться с компенсацией
Bloomberg: служащим ряда ведомств США снова предложили уволиться с компенсацией
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Власти США снова предложили служащим ряда федеральных ведомств уволиться по собственному желанию с получением компенсации, передает агентство Блумберг.
Ранее телеканал NBC сообщал, что в общей сложности около 75 тысяч американских государственных служащих приняли предложение администрации президента страны Дональда Трампа уволиться по собственному желанию с получением компенсации.
"Федеральные работники ряда ведомств, в том числе министерств обороны, транспорта, сельского хозяйства и энергетики, получают второй шанс принять предложение", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что уволиться с получением пособия также предложили сотрудникам министерства жилищного строительства и управления общих служб.
По данным Блумберг, в этот раз каждое отдельное ведомство выступает с этим предложением в рамках выполнения задачи по сокращению числа чиновников. Как следствие, в каждом министерстве свои крайние сроки рассмотрения возможности увольнения: с 7 по 18 апреля.
В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5-10% федеральных служащих.
СМИ: Минздрав США предложил уволиться по собственному желанию