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СМИ: служащим ряда ведомств США вновь предложили уволиться с компенсацией - 02.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ: служащим ряда ведомств США вновь предложили уволиться с компенсацией
СМИ: служащим ряда ведомств США вновь предложили уволиться с компенсацией - 02.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: служащим ряда ведомств США вновь предложили уволиться с компенсацией
Власти США снова предложили служащим ряда федеральных ведомств уволиться по собственному желанию с получением компенсации, передает агентство Блумберг. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T11:57+0300
2025-04-02T11:57+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Власти США снова предложили служащим ряда федеральных ведомств уволиться по собственному желанию с получением компенсации, передает агентство Блумберг. Ранее телеканал NBC сообщал, что в общей сложности около 75 тысяч американских государственных служащих приняли предложение администрации президента страны Дональда Трампа уволиться по собственному желанию с получением компенсации. "Федеральные работники ряда ведомств, в том числе министерств обороны, транспорта, сельского хозяйства и энергетики, получают второй шанс принять предложение", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что уволиться с получением пособия также предложили сотрудникам министерства жилищного строительства и управления общих служб. По данным Блумберг, в этот раз каждое отдельное ведомство выступает с этим предложением в рамках выполнения задачи по сокращению числа чиновников. Как следствие, в каждом министерстве свои крайние сроки рассмотрения возможности увольнения: с 7 по 18 апреля. В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5-10% федеральных служащих.
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сша, общество
США, Общество
11:57 02.04.2025
 
СМИ: служащим ряда ведомств США вновь предложили уволиться с компенсацией

Bloomberg: служащим ряда ведомств США снова предложили уволиться с компенсацией

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Власти США снова предложили служащим ряда федеральных ведомств уволиться по собственному желанию с получением компенсации, передает агентство Блумберг.
Ранее телеканал NBC сообщал, что в общей сложности около 75 тысяч американских государственных служащих приняли предложение администрации президента страны Дональда Трампа уволиться по собственному желанию с получением компенсации.
"Федеральные работники ряда ведомств, в том числе министерств обороны, транспорта, сельского хозяйства и энергетики, получают второй шанс принять предложение", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что уволиться с получением пособия также предложили сотрудникам министерства жилищного строительства и управления общих служб.
По данным Блумберг, в этот раз каждое отдельное ведомство выступает с этим предложением в рамках выполнения задачи по сокращению числа чиновников. Как следствие, в каждом министерстве свои крайние сроки рассмотрения возможности увольнения: с 7 по 18 апреля.
В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5-10% федеральных служащих.
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СМИ: Минздрав США предложил уволиться по собственному желанию
9 марта, 07:40
 
СШАОбщество
 
 
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