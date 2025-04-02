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ЦБ РФ намерен ввести новые правила для рекламы банковских вкладов
ЦБ РФ намерен ввести новые правила для рекламы банковских вкладов - 02.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ РФ намерен ввести новые правила для рекламы банковских вкладов
Банк России планирует обязать банки указывать в рекламе вкладов минимальную гарантированную ставку, которая предлагается без выполнения дополнительных условий,... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T18:33+0300
2025-04-02T18:33+0300
2025-04-02T18:34+0300
экономика
банк россии
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реклама
ставка
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Банк России планирует обязать банки указывать в рекламе вкладов минимальную гарантированную ставку, которая предлагается без выполнения дополнительных условий, сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Алексей Чирков. Выступая на съезде Ассоциации российских банков, он обратил внимание на проблему затрудненного доступа клиентов банков к информации об условиях вкладов в онлайн-формате. В частности, по его словам, при заключении договора вклада в письменном виде в офисе банка, клиент получает условия договора в понятной форме в виде таблицы. "Но если я то же самое делаю в мобильном приложении, во-первых, эта табличная форма не демонстрируется, а во-вторых, не всегда понятно, что ты делаешь: эти условия просто нечитаемы в ряде случаев", – пояснил Чирков. В результате, отметил он, клиент не до конца понимает, какие условия ему необходимо соблюсти, чтобы получить обещанную в рекламе повышенную процентную ставку по вкладу. "Поэтому мы как ЦБ сейчас обсуждаем возможность совершенствования регулирования в этой части по двум направлениям: первое – мы хотим предложить на уровне закона закрепить обязанность банков непосредственно демонстрировать условия договора перед подписанием, чтобы нельзя было просто поставить галочку "я согласен со всеми условиями", а потом сильно удивиться", - сказал он. "Второе – мы предлагаем, чтобы в рекламе банковских вкладов помимо высоких привлекательных ставок всегда была минимальная гарантированная ставка – тот показатель, который одинаково рассчитывается всеми банками и который является действительно честным и прозрачным, который каждый человек действительно может получить", - добавил Чирков. "Нам крайне важно, чтобы любые условия договоров, в том числе договора вкладов, были понятны и прозрачны каждому человеку вне зависимости от того канала, в котором происходит заключение договора", - подчеркнул он.
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ПРАЙМ
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банк россии, банки, реклама, ставка
Экономика, Банк России, Банки, реклама, ставка
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Банк России планирует обязать банки указывать в рекламе вкладов минимальную гарантированную ставку, которая предлагается без выполнения дополнительных условий, сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Алексей Чирков.
Выступая на съезде Ассоциации российских банков, он обратил внимание на проблему затрудненного доступа клиентов банков к информации об условиях вкладов в онлайн-формате.
В частности, по его словам, при заключении договора вклада в письменном виде в офисе банка, клиент получает условия договора в понятной форме в виде таблицы. "Но если я то же самое делаю в мобильном приложении, во-первых, эта табличная форма не демонстрируется, а во-вторых, не всегда понятно, что ты делаешь: эти условия просто нечитаемы в ряде случаев", – пояснил Чирков.
В результате, отметил он, клиент не до конца понимает, какие условия ему необходимо соблюсти, чтобы получить обещанную в рекламе повышенную процентную ставку по вкладу.
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"Поэтому мы как ЦБ сейчас обсуждаем возможность совершенствования регулирования в этой части по двум направлениям: первое – мы хотим предложить на уровне закона закрепить обязанность банков непосредственно демонстрировать условия договора перед подписанием, чтобы нельзя было просто поставить галочку "я согласен со всеми условиями", а потом сильно удивиться", - сказал он.
"Второе – мы предлагаем, чтобы в рекламе банковских вкладов помимо высоких привлекательных ставок всегда была минимальная гарантированная ставка – тот показатель, который одинаково рассчитывается всеми банками и который является действительно честным и прозрачным, который каждый человек действительно может получить", - добавил Чирков.
"Нам крайне важно, чтобы любые условия договоров, в том числе договора вкладов, были понятны и прозрачны каждому человеку вне зависимости от того канала, в котором происходит заключение договора", - подчеркнул он.