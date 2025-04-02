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Строительство электрозаправок в РФ рентабельно, считает эксперт

Строительство электрозаправок в РФ рентабельно, считает эксперт - 02.04.2025, ПРАЙМ

Строительство электрозаправок в РФ рентабельно, считает эксперт

Строительство электрических зарядных станций (ЭЗС) - рентабельный бизнес для российских компаний, однако для ускорения процесса нужны льготы по НДС и налогу на... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T07:46+0300

2025-04-02T07:46+0300

2025-04-02T07:46+0300

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россия

москва

центральный федеральный округ

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Строительство электрических зарядных станций (ЭЗС) - рентабельный бизнес для российских компаний, однако для ускорения процесса нужны льготы по НДС и налогу на прибыль, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. "Электромобили - растущий рынок электроэнергии. Строительство электрозаправок может быть рентабельным бизнесом для сетевых и генерирующих компаний. Простимулировать развитие этого сектора можно за счет налоговых льгот. Сюда относится нулевой НДС на продажи электроэнергии с новых ЭЗС, а также отмена "федеральной" части по налогу на прибыль, то есть 8% из ставки в 25%, которая действует с нынешнего года", - сказал собеседник агентства. По мнению Терешкина, "налоговые стимулы сделают сектор более привлекательным для новых игроков, инвестиции которых в конечном счете повысят целесообразность покупки электромобилей в регионах". При этом на данный момент эксперт отмечает сокращение продаж электромобилей в России, которое длится уже восемь месяцев подряд. Только в феврале продажи снизились на 68% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (до 617 единиц), а доля электромобилей в структуре продаж новых авто снизилась до 0,8% (против 1,8% в феврале прошлого года). Основную роль сыграло резкое повышение утилизационного сбора, считает Терешкин. "Если в 2023 году ставка для электромобилей "не старше" трех лет составляла 32 600 рублей, то с 2025 года она была увеличена до 667 400 рублей", - добавил он. Второй сдерживающей причиной эксперт назвал дефицит инфраструктуры, особенно в регионах. По данным Strategy Partners, на долю Центрального федерального округа сейчас приходится четверть электрозаправок в России. Тем не менее подобный региональный перекос характерен для многих стран: например, в США за 2024 год количество общественно доступных ЭЗС достигло 67 500 единиц, из них 24% приходилось на Калифорнию и еще 22% - Флориду, Нью-Йорк, Техас и Массачусетс.

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