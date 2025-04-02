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Кабмин направит свыше девяти триллионов рублей на дорожное строительство
Кабмин направит свыше девяти триллионов рублей на дорожное строительство - 02.04.2025, ПРАЙМ
Кабмин направит свыше девяти триллионов рублей на дорожное строительство
Правительство РФ в планирует направить на дорожное строительство свыше 9 триллионов рублей в ближайшие шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T15:51+0300
2025-04-02T15:51+0300
2025-04-02T15:51+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ в планирует направить на дорожное строительство свыше 9 триллионов рублей в ближайшие шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства Мишустин отметил, что кабмин утвердил план дорожного строительства до 2030 года. "Продолжится также обустройство трасс и магистралей мостами, пешеходными переходами, тротуарами, путепроводами. Конечно, они должны быть хорошо освещены. В ближайшие шесть лет из федерального бюджетна на эти цели предполагается направить свыше 9 триллионов рублей", - сказал премьер. Глава кабмина подчеркнул, что министерству транспорта необходимо строго следить за расходованием средств, за ходом работ и сроками их выполнения, так как от этого напрямую зависит точность логистики и комфорт передвижения граждан. "И самое главное - это влияет на безопасность пешеходов и водителей, на их жизнь и здоровье", - добавил Мишустин.
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бизнес, михаил мишустин, рф
Бизнес, Михаил Мишустин, РФ
Кабмин направит свыше девяти триллионов рублей на дорожное строительство
Мишустин: свыше 9 триллионов рублей будет направлено на дорожное строительство
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ в планирует направить на дорожное строительство свыше 9 триллионов рублей в ближайшие шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства Мишустин отметил, что кабмин утвердил план дорожного строительства до 2030 года.
"Продолжится также обустройство трасс и магистралей мостами, пешеходными переходами, тротуарами, путепроводами. Конечно, они должны быть хорошо освещены. В ближайшие шесть лет из федерального бюджетна на эти цели предполагается направить свыше 9 триллионов рублей", - сказал премьер.
Глава кабмина подчеркнул, что министерству транспорта необходимо строго следить за расходованием средств, за ходом работ и сроками их выполнения, так как от этого напрямую зависит точность логистики и комфорт передвижения граждан.
"И самое главное - это влияет на безопасность пешеходов и водителей, на их жизнь и здоровье", - добавил Мишустин.
Правительство утвердило план дорожного строительства до 2030 года