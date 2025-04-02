Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил стимулировать трудовую занятость студентов по их профилю - 02.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250402/studenty-856314903.html
Путин поручил стимулировать трудовую занятость студентов по их профилю
Путин поручил стимулировать трудовую занятость студентов по их профилю - 02.04.2025, ПРАЙМ
Путин поручил стимулировать трудовую занятость студентов по их профилю
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 февраля 2026 года предусмотреть стимулирование трудовой занятости студентов преимущественно по профилю... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T14:19+0300
2025-04-02T14:32+0300
экономика
поручение путина
студенты
занятость
стимулирование
https://cdnn.1prime.ru/img/76620/32/766203247_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_5b303869e9446ed203438497c6b4d522.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 февраля 2026 года предусмотреть стимулирование трудовой занятости студентов преимущественно по профилю их обучения.Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... предусмотреть: стимулирование трудовой занятости студентов преимущественно по профилю их обучения... Срок – 1 февраля 2026 года (предварительный доклад – до 1 августа 2025 года)", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20240918/tayna-851644803.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76620/32/766203247_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_b832cd55253659199991bfd86902803a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
поручение путина, студенты, занятость, стимулирование
Экономика, поручение Путина, студенты, занятость, стимулирование
14:19 02.04.2025 (обновлено: 14:32 02.04.2025)
 
Путин поручил стимулировать трудовую занятость студентов по их профилю

Путин поручил стимулировать трудовую занятость студентов по профилю обучения

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк" Вступительные экзамены
 Вступительные экзамены - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 февраля 2026 года предусмотреть стимулирование трудовой занятости студентов преимущественно по профилю их обучения.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
Госдума распространила режим налоговой тайны на ряд сведений о занятости
18 сентября 2024, 12:53
"Правительству Российской Федерации... предусмотреть: стимулирование трудовой занятости студентов преимущественно по профилю их обучения... Срок – 1 февраля 2026 года (предварительный доклад – до 1 августа 2025 года)", - говорится в документе.
 
Экономикапоручение Путинастудентызанятостьстимулирование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала