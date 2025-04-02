https://1prime.ru/20250402/studenty-856314903.html
Путин поручил стимулировать трудовую занятость студентов по их профилю
Путин поручил стимулировать трудовую занятость студентов по их профилю - 02.04.2025, ПРАЙМ
Путин поручил стимулировать трудовую занятость студентов по их профилю
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 февраля 2026 года предусмотреть стимулирование трудовой занятости студентов преимущественно по профилю... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T14:19+0300
2025-04-02T14:19+0300
2025-04-02T14:32+0300
экономика
поручение путина
студенты
занятость
стимулирование
https://cdnn.1prime.ru/img/76620/32/766203247_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_5b303869e9446ed203438497c6b4d522.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 февраля 2026 года предусмотреть стимулирование трудовой занятости студентов преимущественно по профилю их обучения.Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... предусмотреть: стимулирование трудовой занятости студентов преимущественно по профилю их обучения... Срок – 1 февраля 2026 года (предварительный доклад – до 1 августа 2025 года)", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20240918/tayna-851644803.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76620/32/766203247_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_b832cd55253659199991bfd86902803a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поручение путина, студенты, занятость, стимулирование
Экономика, поручение Путина, студенты, занятость, стимулирование
Путин поручил стимулировать трудовую занятость студентов по их профилю
Путин поручил стимулировать трудовую занятость студентов по профилю обучения
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 февраля 2026 года предусмотреть стимулирование трудовой занятости студентов преимущественно по профилю их обучения.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
Госдума распространила режим налоговой тайны на ряд сведений о занятости
"Правительству Российской Федерации... предусмотреть: стимулирование трудовой занятости студентов преимущественно по профилю их обучения... Срок – 1 февраля 2026 года (предварительный доклад – до 1 августа 2025 года)", - говорится в документе.