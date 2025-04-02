https://1prime.ru/20250402/studenty-856314903.html

Путин поручил стимулировать трудовую занятость студентов по их профилю

Путин поручил стимулировать трудовую занятость студентов по их профилю - 02.04.2025, ПРАЙМ

Путин поручил стимулировать трудовую занятость студентов по их профилю

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 февраля 2026 года предусмотреть стимулирование трудовой занятости студентов преимущественно по профилю... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T14:19+0300

2025-04-02T14:19+0300

2025-04-02T14:32+0300

экономика

поручение путина

студенты

занятость

стимулирование

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 февраля 2026 года предусмотреть стимулирование трудовой занятости студентов преимущественно по профилю их обучения.Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... предусмотреть: стимулирование трудовой занятости студентов преимущественно по профилю их обучения... Срок – 1 февраля 2026 года (предварительный доклад – до 1 августа 2025 года)", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20240918/tayna-851644803.html

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поручение путина, студенты, занятость, стимулирование