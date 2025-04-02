Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд подтвердил отказ АСВ во взыскании убытков с экс-топов банка "Югра" - 02.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250402/sud-856303863.html
Суд подтвердил отказ АСВ во взыскании убытков с экс-топов банка "Югра"
Суд подтвердил отказ АСВ во взыскании убытков с экс-топов банка "Югра" - 02.04.2025, ПРАЙМ
Суд подтвердил отказ АСВ во взыскании убытков с экс-топов банка "Югра"
Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией также отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) во взыскании убытков с бывших... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T09:06+0300
2025-04-02T09:06+0300
россия
суд
асв
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg
МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией также отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) во взыскании убытков с бывших контролирующих лиц обанкротившегося банка "Югра", включая экс-бенефициара Алексея Хотина, в размере около 238 миллиардов рублей, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости документов. Апелляционный суд отклонил жалобу АСВ на вынесенное в декабре определение арбитражного суда Москвы. Суд первой инстанции тогда объединил в одно производство 29 поданных агентством в 2020-2021 годах заявлений о взыскании убытков и отклонил все объединенные требования к ответчикам. Общий размер требований с учетом пересчета нескольких долларовых требований в рубли по курсу на момент заседания суда первой инстанции составлял около 238 миллиардов рублей. "Определение арбитражного суда города Москвы от 13.12.2024… оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения", – говорится в постановлении апелляционного суда.
https://1prime.ru/20250228/fond-855346361.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_c846d3c29c175388b5b8d0ac38506aef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, суд, асв
РОССИЯ, суд, АСВ
09:06 02.04.2025
 
Суд подтвердил отказ АСВ во взыскании убытков с экс-топов банка "Югра"

Суд подтвердил отказ АСВ во взыскании 238 млрд рублей с экс-топов банка "Югра"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией также отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) во взыскании убытков с бывших контролирующих лиц обанкротившегося банка "Югра", включая экс-бенефициара Алексея Хотина, в размере около 238 миллиардов рублей, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости документов.
Апелляционный суд отклонил жалобу АСВ на вынесенное в декабре определение арбитражного суда Москвы. Суд первой инстанции тогда объединил в одно производство 29 поданных агентством в 2020-2021 годах заявлений о взыскании убытков и отклонил все объединенные требования к ответчикам. Общий размер требований с учетом пересчета нескольких долларовых требований в рубли по курсу на момент заседания суда первой инстанции составлял около 238 миллиардов рублей.
"Определение арбитражного суда города Москвы от 13.12.2024… оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения", – говорится в постановлении апелляционного суда.
Бизнес, финансы
Фонд страхования вкладов превысил 700 миллиардов рублей, заявили в АСВ
28 февраля, 12:23
 
РОССИЯсудАСВ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала