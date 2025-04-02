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Суд подтвердил отказ АСВ во взыскании убытков с экс-топов банка "Югра"

Суд подтвердил отказ АСВ во взыскании убытков с экс-топов банка "Югра" - 02.04.2025, ПРАЙМ

Суд подтвердил отказ АСВ во взыскании убытков с экс-топов банка "Югра"

Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией также отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) во взыскании убытков с бывших... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T09:06+0300

2025-04-02T09:06+0300

2025-04-02T09:06+0300

россия

суд

асв

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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией также отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) во взыскании убытков с бывших контролирующих лиц обанкротившегося банка "Югра", включая экс-бенефициара Алексея Хотина, в размере около 238 миллиардов рублей, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости документов. Апелляционный суд отклонил жалобу АСВ на вынесенное в декабре определение арбитражного суда Москвы. Суд первой инстанции тогда объединил в одно производство 29 поданных агентством в 2020-2021 годах заявлений о взыскании убытков и отклонил все объединенные требования к ответчикам. Общий размер требований с учетом пересчета нескольких долларовых требований в рубли по курсу на момент заседания суда первой инстанции составлял около 238 миллиардов рублей. "Определение арбитражного суда города Москвы от 13.12.2024… оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения", – говорится в постановлении апелляционного суда.

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россия, суд, асв