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Суд приостановил права кипрского холдинга в "Иркутсккабеле"
Суд приостановил права кипрского холдинга в "Иркутсккабеле" - 02.04.2025, ПРАЙМ
Суд приостановил права кипрского холдинга в "Иркутсккабеле"
Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства промышленности и торговли России приостановил корпоративные права кипрской компании Dolen... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T10:56+0300
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства промышленности и торговли России приостановил корпоративные права кипрской компании Dolen Investments Limited в принадлежащем ей АО "Иркутсккабель", крупном российском производителе кабельной продукции, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Удовлетворить заявление (жалобу)", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в среду заседания. Правительство РФ в январе внесло АО "Иркутсккабель" и АО "Кирскабель" (Кировская область), владельцем которого также является Dolen Investments Limited, в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Федеральным органом исполнительной власти, который вправе в соответствии с законом об ЭЗО обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении этих ЭЗО, в распоряжении кабмина указан Минпромторг. В материалах суда говорится, что "Иркутсккабель" и "Кирскабель" - крупнейшие производители кабельной продукции, участвующие, в том числе, в выполнении гособоронзаказа и поставляющие продукцию для предприятий атомной промышленности, включая атомные станции России и ряда зарубежных стран. В "БИР-Аналитик" Dolen Investments Limited указана единственным акционером обоих предприятий.
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Суд приостановил права кипрского холдинга в "Иркутсккабеле"
Арбитражный суд приостановил права кипрского холдинга в "Иркутсккабеле"
МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства промышленности и торговли России приостановил корпоративные права кипрской компании Dolen Investments Limited в принадлежащем ей АО "Иркутсккабель", крупном российском производителе кабельной продукции, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Удовлетворить заявление (жалобу)", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в среду заседания.
Правительство РФ в январе внесло АО "Иркутсккабель" и АО "Кирскабель" (Кировская область), владельцем которого также является Dolen Investments Limited, в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Федеральным органом исполнительной власти, который вправе в соответствии с законом об ЭЗО обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении этих ЭЗО, в распоряжении кабмина указан Минпромторг.
В материалах суда говорится, что "Иркутсккабель" и "Кирскабель" - крупнейшие производители кабельной продукции, участвующие, в том числе, в выполнении гособоронзаказа и поставляющие продукцию для предприятий атомной промышленности, включая атомные станции России и ряда зарубежных стран. В "БИР-Аналитик" Dolen Investments Limited указана единственным акционером обоих предприятий.
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