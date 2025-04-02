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Суд взыскал с Euroclear Bank убытки в пользу компании "Капитал Life"

Суд взыскал с Euroclear Bank убытки в пользу компании "Капитал Life" - 02.04.2025, ПРАЙМ

Суд взыскал с Euroclear Bank убытки в пользу компании "Капитал Life"

Арбитражный суд Москвы по иску страховой компании "Капитал Life" взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 78,9 миллиона долларов и около 66 тысяч евро... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T16:51+0300

2025-04-02T16:51+0300

2025-04-02T17:10+0300

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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску страховой компании "Капитал Life" взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 78,9 миллиона долларов и около 66 тысяч евро убытков (в сумме – более 6,7 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Как пояснил в суде представитель истца ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни", в иске заявлены требования о взыскании убытков, причиненных блокировкой из-за санкций принадлежащих ему ценных бумаг. Речь идет, в частности, о бумагах Polyus Gold, Societe Generale, HSBC, Raiffeisen.Представитель ответчика заявил, что оснований для взыскания убытков нет, так как нет вины Euroclear Bank, обязанного соблюдать ограничительные меры, кроме того, деньги не утрачены, а заморожены. Он также напомнил про существующий несудебный порядок удовлетворения требований инвесторов по президентскому указу №665.Компания "Капитал Life" в марте сообщила, что ее чистая прибыль в 2024 году выросла на 24% относительно показателя годом ранее и превысила 1,4 миллиарда рублей.Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД (Национального расчетного депозитария). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

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