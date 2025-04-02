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Суд взыскал с Euroclear Bank убытки в пользу компании "Капитал Life"
Суд взыскал с Euroclear Bank убытки в пользу компании "Капитал Life" - 02.04.2025, ПРАЙМ
Суд взыскал с Euroclear Bank убытки в пользу компании "Капитал Life"
Арбитражный суд Москвы по иску страховой компании "Капитал Life" взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 78,9 миллиона долларов и около 66 тысяч евро... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T16:51+0300
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску страховой компании "Капитал Life" взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 78,9 миллиона долларов и около 66 тысяч евро убытков (в сумме – более 6,7 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Как пояснил в суде представитель истца ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни", в иске заявлены требования о взыскании убытков, причиненных блокировкой из-за санкций принадлежащих ему ценных бумаг. Речь идет, в частности, о бумагах Polyus Gold, Societe Generale, HSBC, Raiffeisen.Представитель ответчика заявил, что оснований для взыскания убытков нет, так как нет вины Euroclear Bank, обязанного соблюдать ограничительные меры, кроме того, деньги не утрачены, а заморожены. Он также напомнил про существующий несудебный порядок удовлетворения требований инвесторов по президентскому указу №665.Компания "Капитал Life" в марте сообщила, что ее чистая прибыль в 2024 году выросла на 24% относительно показателя годом ранее и превысила 1,4 миллиарда рублей.Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД (Национального расчетного депозитария). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
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финансы, банки, бизнес
Суд взыскал с Euroclear Bank убытки в пользу компании "Капитал Life"
Суд взыскал с Euroclear Bank $78,9 миллионов в пользу компании "Капитал Life"
МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску страховой компании "Капитал Life" взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 78,9 миллиона долларов и около 66 тысяч евро убытков (в сумме – более 6,7 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил в суде представитель истца ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни", в иске заявлены требования о взыскании убытков, причиненных блокировкой из-за санкций принадлежащих ему ценных бумаг. Речь идет, в частности, о бумагах Polyus Gold, Societe Generale, HSBC, Raiffeisen.
Представитель ответчика заявил, что оснований для взыскания убытков нет, так как нет вины Euroclear Bank, обязанного соблюдать ограничительные меры, кроме того, деньги не утрачены, а заморожены. Он также напомнил про существующий несудебный порядок удовлетворения требований инвесторов по президентскому указу №665.
Компания "Капитал Life" в марте сообщила, что ее чистая прибыль в 2024 году выросла на 24% относительно показателя годом ранее и превысила 1,4 миллиарда рублей.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД (Национального расчетного депозитария). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
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