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Экс-председателя правительства Дагестана осудили на 13 лет

Экс-председателя правительства Дагестана осудили на 13 лет - 02.04.2025, ПРАЙМ

Экс-председателя правительства Дагестана осудили на 13 лет

Измайловский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы экс-председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова за получение взятки и превышение... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T22:55+0300

2025-04-02T22:55+0300

2025-04-02T22:56+0300

происшествия

дагестан

правительство

суд

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Измайловский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы экс-председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова за получение взятки и превышение должностных полномочий, сообщают столичные суды общей юрисдикции. "Экс-председатель правительства Республики Дагестан, экс-директор Дирекции единого государственного заказчика-застройщика, экс-директор МФЦ в Буйнаковском районе заслушали приговор в столичном суде: Гамидов Абдусамад Мустафаевич, ранее судимый, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, экс-директор Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Шамиль Кадиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки), трех преступлений части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет со штрафом, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. "Магомедов Кагир Темирланович (экс-директор МФЦ в Буйнаковском районе - ред.) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 160 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В соответствии с частью 8 статьи 302 УПК РФ в связи с истечением сроков давности, установленных пунктом "в" части 1 статьи 78 УК РФ, Магомедов Кагир Темирланович освобожден от наказания. Судом частично удовлетворены гражданские иски", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20250401/prigovor-856298605.html

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дагестан, правительство, суд