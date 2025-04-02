Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-председателя правительства Дагестана осудили на 13 лет - 02.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250402/sud-856329610.html
Экс-председателя правительства Дагестана осудили на 13 лет
Экс-председателя правительства Дагестана осудили на 13 лет - 02.04.2025, ПРАЙМ
Экс-председателя правительства Дагестана осудили на 13 лет
Измайловский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы экс-председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова за получение взятки и превышение... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T22:55+0300
2025-04-02T22:56+0300
происшествия
дагестан
правительство
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Измайловский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы экс-председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова за получение взятки и превышение должностных полномочий, сообщают столичные суды общей юрисдикции. "Экс-председатель правительства Республики Дагестан, экс-директор Дирекции единого государственного заказчика-застройщика, экс-директор МФЦ в Буйнаковском районе заслушали приговор в столичном суде: Гамидов Абдусамад Мустафаевич, ранее судимый, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, экс-директор Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Шамиль Кадиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки), трех преступлений части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет со штрафом, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. "Магомедов Кагир Темирланович (экс-директор МФЦ в Буйнаковском районе - ред.) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 160 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В соответствии с частью 8 статьи 302 УПК РФ в связи с истечением сроков давности, установленных пунктом "в" части 1 статьи 78 УК РФ, Магомедов Кагир Темирланович освобожден от наказания. Судом частично удовлетворены гражданские иски", - добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20250401/prigovor-856298605.html
дагестан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_8eba7f47d78a2daa70fabbcff4dd5955.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дагестан, правительство, суд
Происшествия, Дагестан, правительство, суд
22:55 02.04.2025 (обновлено: 22:56 02.04.2025)
 
Экс-председателя правительства Дагестана осудили на 13 лет

Суд: экс-председатель правительства Дагестана Гамидов осужден в Москве на 13 лет

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Измайловский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы экс-председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова за получение взятки и превышение должностных полномочий, сообщают столичные суды общей юрисдикции.
"Экс-председатель правительства Республики Дагестан, экс-директор Дирекции единого государственного заказчика-застройщика, экс-директор МФЦ в Буйнаковском районе заслушали приговор в столичном суде: Гамидов Абдусамад Мустафаевич, ранее судимый, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, экс-директор Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Шамиль Кадиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки), трех преступлений части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет со штрафом, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Азбука вкуса
Суд огласит приговор экс-совладельцу "Азбуки вкуса", сообщил адвокат
Вчера, 22:43
"Магомедов Кагир Темирланович (экс-директор МФЦ в Буйнаковском районе - ред.) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 160 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В соответствии с частью 8 статьи 302 УПК РФ в связи с истечением сроков давности, установленных пунктом "в" части 1 статьи 78 УК РФ, Магомедов Кагир Темирланович освобожден от наказания. Судом частично удовлетворены гражданские иски", - добавляется в сообщении.
 
ПроисшествияДагестанправительствосуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала