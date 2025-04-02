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"Может лишиться многого". В США предупредили Трампа относительно России

"Может лишиться многого". В США предупредили Трампа относительно России - 02.04.2025, ПРАЙМ

"Может лишиться многого". В США предупредили Трампа относительно России

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу необходимо добиться завершения украинского конфликта, поскольку Российская Федерация одержит в нем победу. Такое... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T19:04+0300

2025-04-02T19:04+0300

2025-04-02T19:10+0300

политика

дональд трамп

конфликт на украине

россия

мнение

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу необходимо добиться завершения украинского конфликта, поскольку Российская Федерация одержит в нем победу. Такое мнение YouTube-каналу Judging Freedom высказал офицер разведки ВС США в отставке, военный эксперт Скотт Риттер."Трамп проигрывает, и нам нужно остановить эту карточную игру, эту войну, - заявил эксперт, - потому что Россия одержит полную победу". Аргументируя, Риттер отметил, что у России "на руках все карты, война идет по ее сценарию".При этом он предупредил, что американский лидер "может лишиться многого" в случае, если конфликт все-таки продолжится. Вместе с тем Риттер выразил сомнение относительно целесообразности попыток президента США оказывать давление на российские власти.

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дональд трамп, конфликт на украине, россия, мнение