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"Может лишиться многого". В США предупредили Трампа относительно России
"Может лишиться многого". В США предупредили Трампа относительно России - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Может лишиться многого". В США предупредили Трампа относительно России
Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу необходимо добиться завершения украинского конфликта, поскольку Российская Федерация одержит в нем победу. Такое... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T19:04+0300
2025-04-02T19:04+0300
2025-04-02T19:10+0300
политика
дональд трамп
конфликт на украине
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу необходимо добиться завершения украинского конфликта, поскольку Российская Федерация одержит в нем победу. Такое мнение YouTube-каналу Judging Freedom высказал офицер разведки ВС США в отставке, военный эксперт Скотт Риттер."Трамп проигрывает, и нам нужно остановить эту карточную игру, эту войну, - заявил эксперт, - потому что Россия одержит полную победу". Аргументируя, Риттер отметил, что у России "на руках все карты, война идет по ее сценарию".При этом он предупредил, что американский лидер "может лишиться многого" в случае, если конфликт все-таки продолжится. Вместе с тем Риттер выразил сомнение относительно целесообразности попыток президента США оказывать давление на российские власти.
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дональд трамп, конфликт на украине, россия, мнение
Политика, Дональд Трамп, Конфликт на Украине, РОССИЯ, мнение
"Может лишиться многого". В США предупредили Трампа относительно России
Риттер: Трампу необходимо завершить конфликт на Украине, поскольку РФ победит
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу необходимо добиться завершения украинского конфликта, поскольку Российская Федерация одержит в нем победу. Такое мнение YouTube-каналу Judging Freedom
высказал офицер разведки ВС США в отставке, военный эксперт Скотт Риттер.
"Трамп проигрывает, и нам нужно остановить эту карточную игру, эту войну, - заявил эксперт, - потому что Россия одержит полную победу".
Аргументируя, Риттер отметил, что у России "на руках все карты, война идет по ее сценарию".
Эксперт объяснил, почему США стали готовы слушать Россию
При этом он предупредил, что американский лидер "может лишиться многого" в случае, если конфликт все-таки продолжится. Вместе с тем Риттер выразил сомнение относительно целесообразности попыток президента США оказывать давление на российские власти.