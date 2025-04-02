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Акции Tesla отреагировали на новость об уходе Маска с поста главы DOGE

Акции Tesla отреагировали на новость об уходе Маска с поста главы DOGE - 02.04.2025, ПРАЙМ

Акции Tesla отреагировали на новость об уходе Маска с поста главы DOGE

Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla перешла к росту после сообщений о том, что глава компании Илон Маск в ближайшее время покинет... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T19:27+0300

2025-04-02T19:27+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla перешла к росту после сообщений о том, что глава компании Илон Маск в ближайшее время покинет пост главы департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE), следует из данных торгов. По состоянию на 19.19 мск цена акций Tesla росла на 5,32% - до 282,85 доллара за ценную бумагу. По данным источников газеты Politico, президент США Дональд Трамп сообщил своему окружению, что глава департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск покинет свой пост в ближайшие недели. Отмечается, что президент доволен Маском и DOGE, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. При этом ранее в среду бумаги производителя электромобилей заметно дешевели после публикации слабой отчетности. Поставки Tesla в первом квартале сократились на 13% в годовом выражении, производство - на 16%. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

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