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Акции Tesla отреагировали на новость об уходе Маска с поста главы DOGE - 02.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250402/tesla--856326356.html
Акции Tesla отреагировали на новость об уходе Маска с поста главы DOGE
Акции Tesla отреагировали на новость об уходе Маска с поста главы DOGE - 02.04.2025, ПРАЙМ
Акции Tesla отреагировали на новость об уходе Маска с поста главы DOGE
Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla перешла к росту после сообщений о том, что глава компании Илон Маск в ближайшее время покинет... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T19:27+0300
2025-04-02T19:28+0300
экономика
акции tesla
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla перешла к росту после сообщений о том, что глава компании Илон Маск в ближайшее время покинет пост главы департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE), следует из данных торгов. По состоянию на 19.19 мск цена акций Tesla росла на 5,32% - до 282,85 доллара за ценную бумагу. По данным источников газеты Politico, президент США Дональд Трамп сообщил своему окружению, что глава департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск покинет свой пост в ближайшие недели. Отмечается, что президент доволен Маском и DOGE, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. При этом ранее в среду бумаги производителя электромобилей заметно дешевели после публикации слабой отчетности. Поставки Tesla в первом квартале сократились на 13% в годовом выражении, производство - на 16%. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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акции tesla, илон маск, doge
Экономика, акции Tesla, Илон Маск, DOGE
19:27 02.04.2025 (обновлено: 19:28 02.04.2025)
 
Акции Tesla отреагировали на новость об уходе Маска с поста главы DOGE

Акции Tesla вышли в плюс после новостей об уходе Маска с поста главы DOGE

© РИА Новости . SpaceX Flickr | Перейти в медиабанкКабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX
Кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . SpaceX Flickr
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla перешла к росту после сообщений о том, что глава компании Илон Маск в ближайшее время покинет пост главы департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE), следует из данных торгов.
По состоянию на 19.19 мск цена акций Tesla росла на 5,32% - до 282,85 доллара за ценную бумагу.
По данным источников газеты Politico, президент США Дональд Трамп сообщил своему окружению, что глава департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск покинет свой пост в ближайшие недели. Отмечается, что президент доволен Маском и DOGE, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес.
При этом ранее в среду бумаги производителя электромобилей заметно дешевели после публикации слабой отчетности. Поставки Tesla в первом квартале сократились на 13% в годовом выражении, производство - на 16%.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Трамп заявил, что купит новую Tesla, чтобы поддержать Маска
11 марта, 10:18
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
 
Экономикаакции TeslaИлон МаскDOGE
 
 
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