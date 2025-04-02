Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США потребуют проверить Tesla на предмет мошенничества по госконтракту - 02.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250402/tesla-856318637.html
В США потребуют проверить Tesla на предмет мошенничества по госконтракту
В США потребуют проверить Tesla на предмет мошенничества по госконтракту - 02.04.2025, ПРАЙМ
В США потребуют проверить Tesla на предмет мошенничества по госконтракту
Двое законодателей в США представят в среду законопроект с требованием проверить компанию Tesla, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, на... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T15:37+0300
2025-04-02T15:37+0300
tesla
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84186/62/841866206_0:267:3167:2048_1920x0_80_0_0_57e367826daa5a0ae09ca8b063314b32.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Двое законодателей в США представят в среду законопроект с требованием проверить компанию Tesla, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, на предмет мошенничества в рамках заключенного ей ранее контракта с властями штата Нью-Йорк, сообщает американская газета New York Times. "В среду два законодателя-демократа представят законопроект, направленный против Маска и так называемого проекта Buffalo Billion (миллиард Буффало - ред.), в рамках которого штат (Нью-Йорк - ред.) потратил 959 миллионов долларов на строительство и оснащение завода, который компания Маска (Tesla - ред.) арендует за один доллар в год для производства солнечных батарей и компонентов для автомобилей", - говорится в публикации издания. Как указывает газета, авторами инициативы выступили член ассамблеи штата Нью-Йорк Мика Лэшер и член сената штата Брэд Хойлман-Сигал из Демократической партии США. По мнению авторов законопроекта, участие Маска, возглавляющего департамент государственной эффективности (DOGE) США, в "одной из самых крупных и сомнительных сделок" является "верхом лицемерия". Согласно New York Times, законопроект требует проверить соответствующую сделку по предоставлению государственных субсидий, чтобы выявить "растраты, мошенничество и случаи злоупотребления, совершенные частными сторонами контракта". В частности, авторы требуют обратить внимание на вопросы создания компанией Tesla рабочих мест, внесения арендной платы и выполнения обязательств по инвестициям и обучению сотрудников. "Если будет установлено, что Tesla не соответствует требованиям, штат может забрать государственные пособия, наложить штрафы и расторгнуть контракты", - отмечает газета. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
https://1prime.ru/20250311/tramp-855661130.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84186/62/841866206_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_dd989506ccd78a50ded12cb0c2f23fcf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
tesla, дональд трамп
Tesla, Дональд Трамп
15:37 02.04.2025
 
В США потребуют проверить Tesla на предмет мошенничества по госконтракту

NYT: в США потребуют проверить Tesla на предмет мошенничества по госконтракту

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкTesla Model Y
Tesla Model Y - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Двое законодателей в США представят в среду законопроект с требованием проверить компанию Tesla, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, на предмет мошенничества в рамках заключенного ей ранее контракта с властями штата Нью-Йорк, сообщает американская газета New York Times.
"В среду два законодателя-демократа представят законопроект, направленный против Маска и так называемого проекта Buffalo Billion (миллиард Буффало - ред.), в рамках которого штат (Нью-Йорк - ред.) потратил 959 миллионов долларов на строительство и оснащение завода, который компания Маска (Tesla - ред.) арендует за один доллар в год для производства солнечных батарей и компонентов для автомобилей", - говорится в публикации издания.
Как указывает газета, авторами инициативы выступили член ассамблеи штата Нью-Йорк Мика Лэшер и член сената штата Брэд Хойлман-Сигал из Демократической партии США. По мнению авторов законопроекта, участие Маска, возглавляющего департамент государственной эффективности (DOGE) США, в "одной из самых крупных и сомнительных сделок" является "верхом лицемерия".
Согласно New York Times, законопроект требует проверить соответствующую сделку по предоставлению государственных субсидий, чтобы выявить "растраты, мошенничество и случаи злоупотребления, совершенные частными сторонами контракта". В частности, авторы требуют обратить внимание на вопросы создания компанией Tesla рабочих мест, внесения арендной платы и выполнения обязательств по инвестициям и обучению сотрудников.
"Если будет установлено, что Tesla не соответствует требованиям, штат может забрать государственные пособия, наложить штрафы и расторгнуть контракты", - отмечает газета.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Трамп заявил, что купит новую Tesla, чтобы поддержать Маска
11 марта, 10:18
 
TeslaДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала