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Amazon сделала предложение о покупке TikTok в США, передает New York Times

Amazon сделала предложение о покупке TikTok в США, передает New York Times - 02.04.2025, ПРАЙМ

Amazon сделала предложение о покупке TikTok в США, передает New York Times

Компания Amazon сделала предложение о приобретении американских активов соцсети TikTok за несколько дней до завершения отсрочки ее блокировки в США, сообщает... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T20:11+0300

2025-04-02T20:11+0300

2025-04-02T20:12+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Компания Amazon сделала предложение о приобретении американских активов соцсети TikTok за несколько дней до завершения отсрочки ее блокировки в США, сообщает американская газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники. "Amazon в последнюю минуту сделала предложение о приобретении популярного приложения TikTok", - пишет газета. При этом источники издания отметили, что предложение Amazon не было воспринято серьезно различными сторонами, участвовавшими в переговорах. Предложение поступило в письме на имя вице-президента Джей Ди Вэнса и министра торговли Говарда Лутника, добавляют собеседники NYT. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания-владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории Соединенных Штатов у TikTok около 170 миллионов пользователей. Верховный суд США 17 января отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Однако Трамп после инаугурации подписал указ, дающий 75-дневную отсрочку блокировки соцсети в стране до 5 апреля для поиска покупателя в Соединенных Штатах. В марте Вэнс в интервью телеканалу NBC выразил уверенность, что сделка по соцсети будет заключена до 5 апреля.

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