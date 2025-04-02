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Лавров оценил рост товарооборота России и Вьетнама

Лавров оценил рост товарооборота России и Вьетнама - 02.04.2025, ПРАЙМ

Лавров оценил рост товарооборота России и Вьетнама

Товарооборот России и Вьетнама в 2024 году составил почти 6 миллиардов долларов, страны настроены на реализацию энергетических проектов, заявил глава... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T13:59+0300

2025-04-02T13:59+0300

2025-04-02T13:59+0300

экономика

россия

вьетнам

мид

сергей лавров

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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Товарооборот России и Вьетнама в 2024 году составил почти 6 миллиардов долларов, страны настроены на реализацию энергетических проектов, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. "Отметили, что, благодаря совместным усилиям, удалось обеспечить уверенный рост товарооборота в прошлом году на более чем 20%, он составил почти 6 миллиардов долларов", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Вьетнама. Он добавил, что это не предел, и у России и Вьетнама есть возможности, которые страны будут активно использовать, а также стороны настроены на совместные нефтегазовые проекты в России и на континентальном шельфе Вьетнама.

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россия, вьетнам, мид, сергей лавров