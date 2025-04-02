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Лавров оценил рост товарооборота России и Вьетнама - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Лавров оценил рост товарооборота России и Вьетнама
Лавров оценил рост товарооборота России и Вьетнама - 02.04.2025, ПРАЙМ
Лавров оценил рост товарооборота России и Вьетнама
Товарооборот России и Вьетнама в 2024 году составил почти 6 миллиардов долларов, страны настроены на реализацию энергетических проектов, заявил глава... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T13:59+0300
2025-04-02T13:59+0300
экономика
россия
вьетнам
мид
сергей лавров
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Товарооборот России и Вьетнама в 2024 году составил почти 6 миллиардов долларов, страны настроены на реализацию энергетических проектов, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. "Отметили, что, благодаря совместным усилиям, удалось обеспечить уверенный рост товарооборота в прошлом году на более чем 20%, он составил почти 6 миллиардов долларов", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Вьетнама. Он добавил, что это не предел, и у России и Вьетнама есть возможности, которые страны будут активно использовать, а также стороны настроены на совместные нефтегазовые проекты в России и на континентальном шельфе Вьетнама.
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россия, вьетнам, мид, сергей лавров
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, МИД, Сергей Лавров
13:59 02.04.2025
 
Лавров оценил рост товарооборота России и Вьетнама

Лавров: товарооборот РФ и Вьетнама в 2024 году составил почти 6 млрд долларов

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Товарооборот России и Вьетнама в 2024 году составил почти 6 миллиардов долларов, страны настроены на реализацию энергетических проектов, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Отметили, что, благодаря совместным усилиям, удалось обеспечить уверенный рост товарооборота в прошлом году на более чем 20%, он составил почти 6 миллиардов долларов", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Вьетнама.
Он добавил, что это не предел, и у России и Вьетнама есть возможности, которые страны будут активно использовать, а также стороны настроены на совместные нефтегазовые проекты в России и на континентальном шельфе Вьетнама.
Страны мира. Вьетнам - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
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ЭкономикаРОССИЯВЬЕТНАММИДСергей Лавров
 
 
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