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"Одним махом": Трамп приготовил переворот в мировой торговле

"Одним махом": Трамп приготовил переворот в мировой торговле - 02.04.2025, ПРАЙМ

"Одним махом": Трамп приготовил переворот в мировой торговле

Пошлины, которые предлагает ввести президент Дональд Трамп, будут самыми масштабными ограничениями, применяемыми Вашингтоном за последнее столетие, пишет... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T09:29+0300

2025-04-02T09:29+0300

2025-04-02T09:29+0300

экономика

сша

дональд трамп

пошлины

рынок

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Пошлины, которые предлагает ввести президент Дональд Трамп, будут самыми масштабными ограничениями, применяемыми Вашингтоном за последнее столетие, пишет агентство Bloomberg.По данным аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs, такого рода решение ызовет повышение тарифов и создаст экономические риски, которые сложно предсказать. Прогнозы показывают, что в среднем тарифы США для всех стран возможно вырастут на 15% к 2025 году, что приведет к повышению инфляции, замедлению роста и увеличению риска рецессии."Белый дом "одним махом" перевернет послевоенную мировую торговую систему и создаст труднопредсказуемые экономические риски", - заметил один из собеседников издания.Согласно Bloomberg, при среднем росте тарифов до 28% это приведет к сокращению ВВП на 4% и росту цен почти на 2,5% в течение нескольких лет. Если Трамп введет пошлины на российскую нефть, это отразится не только на России, но и на США, Европе и мире в целом, заключили в издании.

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сша, дональд трамп, пошлины, рынок