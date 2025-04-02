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"Одним махом": Трамп приготовил переворот в мировой торговле - 02.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250402/tramp-856304379.html
"Одним махом": Трамп приготовил переворот в мировой торговле
"Одним махом": Трамп приготовил переворот в мировой торговле - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Одним махом": Трамп приготовил переворот в мировой торговле
Пошлины, которые предлагает ввести президент Дональд Трамп, будут самыми масштабными ограничениями, применяемыми Вашингтоном за последнее столетие, пишет... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T09:29+0300
2025-04-02T09:29+0300
экономика
сша
дональд трамп
пошлины
рынок
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Пошлины, которые предлагает ввести президент Дональд Трамп, будут самыми масштабными ограничениями, применяемыми Вашингтоном за последнее столетие, пишет агентство Bloomberg.По данным аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs, такого рода решение ызовет повышение тарифов и создаст экономические риски, которые сложно предсказать. Прогнозы показывают, что в среднем тарифы США для всех стран возможно вырастут на 15% к 2025 году, что приведет к повышению инфляции, замедлению роста и увеличению риска рецессии."Белый дом "одним махом" перевернет послевоенную мировую торговую систему и создаст труднопредсказуемые экономические риски", - заметил один из собеседников издания.Согласно Bloomberg, при среднем росте тарифов до 28% это приведет к сокращению ВВП на 4% и росту цен почти на 2,5% в течение нескольких лет. Если Трамп введет пошлины на российскую нефть, это отразится не только на России, но и на США, Европе и мире в целом, заключили в издании.
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сша, дональд трамп, пошлины, рынок
Экономика, США, Дональд Трамп, пошлины, Рынок
09:29 02.04.2025
 
"Одним махом": Трамп приготовил переворот в мировой торговле

Bloomberg: Трамп может перевернуть мировую торговую систему одним махом

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Пошлины, которые предлагает ввести президент Дональд Трамп, будут самыми масштабными ограничениями, применяемыми Вашингтоном за последнее столетие, пишет агентство Bloomberg.
По данным аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs, такого рода решение ызовет повышение тарифов и создаст экономические риски, которые сложно предсказать. Прогнозы показывают, что в среднем тарифы США для всех стран возможно вырастут на 15% к 2025 году, что приведет к повышению инфляции, замедлению роста и увеличению риска рецессии.
"Белый дом "одним махом" перевернет послевоенную мировую торговую систему и создаст труднопредсказуемые экономические риски", - заметил один из собеседников издания.
Согласно Bloomberg, при среднем росте тарифов до 28% это приведет к сокращению ВВП на 4% и росту цен почти на 2,5% в течение нескольких лет. Если Трамп введет пошлины на российскую нефть, это отразится не только на России, но и на США, Европе и мире в целом, заключили в издании.
Канадский флаг. - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Премьер Канады грозно предупредил об ответе на пошлины со стороны США
Вчера, 18:29
 
ЭкономикаСШАДональд ТрамппошлиныРынок
 
 
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