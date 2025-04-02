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"Вот и все". На Украине сделали мрачное заявление о США и России
"Вот и все". На Украине сделали мрачное заявление о США и России - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Вот и все". На Украине сделали мрачное заявление о США и России
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не считает Украину нужной, но считает нужной Российскую Федерацию, посетовал в беседе с украинским изданием "Лига"... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T22:59+0300
2025-04-02T22:59+0300
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не считает Украину нужной, но считает нужной Российскую Федерацию, посетовал в беседе с украинским изданием "Лига" бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Он (Трамп - прим. ред.) сам считает, что они реально с Россией могут сделать много хороших дел, и Россия ему нужна, - сказал экс-глава МИД. - Украина ему не нужна".После этого Кулеба добавил: "Вот и все, такая у человека картинка мира".В середине марта Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выдвинул предложение о взаимном 30-дневном моратории сторон украинского конфликта на удары по энергетической инфраструктуре. Российский лидер подержал это предложение.
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дмитрий кулеба, дональд трамп, украина, россия
Политика, Дмитрий Кулеба, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ
"Вот и все". На Украине сделали мрачное заявление о США и России
Кулеба: Трамп не считает Украина нужной, но считает такой Россию
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не считает Украину нужной, но считает нужной Российскую Федерацию, посетовал в беседе с украинским изданием "Лига" бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Он (Трамп - прим. ред.) сам считает, что они реально с Россией могут сделать много хороших дел, и Россия ему нужна, - сказал экс-глава МИД. - Украина ему не нужна".
После этого Кулеба добавил: "Вот и все, такая у человека картинка мира".
"Может лишиться многого". В США предупредили Трампа относительно России
В середине марта Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выдвинул предложение о взаимном 30-дневном моратории сторон украинского конфликта на удары по энергетической инфраструктуре. Российский лидер подержал это предложение.